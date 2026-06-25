Neue Wärmepumpe von GEP für Photovoltaik vorbereitet

Der Wärmepumpenhersteller German Energy Power (GEP) hat eine neue Gerätegeneration auf den Markt gebracht. Die neue Luftwärmepumpe soll leiser und effizienter als die Vorgängerversion sein. Zudem ist sie für die Kombination mit Photovoltaik und Batteriespeicher vorbereitet.

Das Berliner Unternehmen German Energy Power (GEP), Anbieter von Batteriespeichern und Wärmepumpen, hat eine neue Luftwärmepumpen-Geräteserie entwickelt. Diese soll auch bei Minusgraden besonders leise sein. Der Kern des Systems ist ein Mitsubishi-Verdichter. Dieser soll laut GEP Laufruhe und Langlebigkeit ermöglichen. Kombiniert mit einer optimierten Steuerungselektronik erreichen einzelne Modelle der neuen Serie einen SCOP-Wert von über 5,0. Das bedeutet: Für jede eingesetzte Kilowattstunde Strom kommen mehr als fünf Kilowattstunden Wärme heraus.

Das Aluminiumgehäuse soll für eine gute Wärmeableitung sorgen und robust im Dauereinsatz sein. Auch soll es kein Verziehen bei Frost geben. Und das Konzept zur Geräuschreduktion bringt den Schallpegel unter bestimmten Bedingungen auf rund 35 dB(A) – das ist laut Hersteller weniger als Flüstern.

Zudem ist die neue Wärmepumpen-Generation bereits für die Kombination mit Photovoltaik und einem Batteriespeicher ausgelegt. „Wir wollen dazu beitragen, eine nachhaltige Zukunft zu gestalten, indem wir umweltfreundliche, energieeffiziente und bezahlbare Lösungen für Wohn- und Gewerbegebäude bereitstellen. Dazu gehört auch ein unkomplizierter Einbau und Anschluss unserer Wärmepumpen innerhalb weniger Tage“, sagt GEP-Geschäftsführer Andreas Etzel.

Eine weitere Besonderheit: Es gibt 25 Jahre Garantie. Bislang verbauen Installateure die GEP-Wärmepumpe rund 1.000-mal pro Jahr. Mit dem neuen, sehr leisen und leistungsstarken Modell rechnet Etzel mit einer deutlichen Steigerung der Verkaufszahlen auf dem deutschen Markt. Dazu sollen wie bisher auch Beratungen zu Fördermöglichkeiten und Finanzierungsmodellen beitragen, die insbesondere privaten Hauseigentümern den Erwerb der umweltfreundlichen Technologie erleichtern.

GEP Pro-Wärmepumpe im Überblick

Effizienzklasse: A+++ (Nieder- und Hochtemperatur)

SCOP: > 5,0 (ausgewählte Modelle)

Geräuschpegel: ab 35 dB(A)

Verdichter: Mitsubishi Electric

Gehäuse: Aluminium, industriegeprüft

Funktionen: Heizen, Kühlen, Warmwasser

Systemfähig: kompatibel mit Photovoltaik und Stromspeicher, kein separates PV-Upgrade nötig

Sicherheit: Integrierter Kältemittelsensor

Betrieb bei Extremtemperaturen bis -28 °C möglich

Vorlauftemperaturen bis 75 °C für Radiatoren

Quelle: GEP | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH