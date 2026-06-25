Photovoltaik-Gewerbespeicher von Atmoce mit paralleler Systemstruktur auf Pack-Ebene

Bei der M-ELV BattBank, einem Gewerbespeicher von Atmoce, arbeitet jedes Batteriemodul als eigenständiges AC-System und verfügt über einen eigenen Wechselrichter. Dadurch soll jedes Pack seine maximale Leistungsfähigkeit erreichen.

Der Stromspeicher-Hersteller Atmoce erweitert sein Speicherportfolio um die M-ELV BattBank, einen AC-gekoppelten Gewerbespeicher. Das Unternehmen hat das Niederspannungs-System speziell für eine hohe Skalierbarkeit von Speicherkapazität sowie Ausgangsleistung entwickelt. Da man die BattBank AC-seitig einbindet, ist sie unabhängig von bereits vorhandenen Drittanbieter-Wechselrichtern in bestehenden Photovoltaik-Anlagen.

Skalierbarkeit der Ausgangsleistung

Das zentrale Merkmal des neuen Speichers ist sein modulares Stapeldesign. Die M-ELV BattBank ist ab einer Kapazität von 16 kWh pro Batteriemodul verfügbar. Bis zu sieben Batterie-Module lassen sich zu einem Stromspeicher mit maximal 112 kWh kombinieren. Mit jedem Modul wächst auch die Ausgangsleistung um 8 kW, so lassen sich pro Speicher bis zu 56 kW Dauerleistung erreichen.

Zusätzlich ist das System kaskadierbar und kann so auch in größeren gewerblichen Anwendungen eingesetzt werden. Damit eignet sich die BattBank sowohl für neue PV-Projekte als auch für die nachträgliche Erweiterung bestehender Photovoltaik-Anlagen, wenn der Speicherbedarf mit dem Energieverbrauch eines Unternehmens wächst.

Gewerbespeicher von Atmoce mit paralleler Systemstruktur als Innovation

Laut Atmoce setzet man auf eine parallele Systemstruktur auf Pack-Ebene und hebt sich damit von vielen herkömmlichen Speicherarchitekturen ab. Jedes Batteriemodul verfügt über einen eigenen Wechselrichter und arbeitet als eigenständiges System. Die Module kommen stufenweise zum Einsatz: Zunächst liefert ein Modul bis zu 100 Prozent seiner verfügbaren Leistung, erst anschließend kommen weitere Module hinzu. Dadurch soll jedes Pack mit seiner eigenen maximalen Leistungsfähigkeit arbeiten können.

Diese Architektur vermeidet typische Nachteile serieller Speicherdesigns. Bei konventionellen Systemen hängen mehrere Batteriepacks häufig von einem zentralen Wechselrichter ab. Das schwächste Pack begrenzt häufig die Leistung des gesamten Systems. Bei der M-ELV BattBank arbeitet jedes Batteriemodul unabhängig, da es über einen eigenen Wechselrichter verfügt.

Die Steuerung des Systems übernimmt die Atmoce Matrix Control, die das dynamische Zusammenspiel der einzelnen Module koordiniert. Sie soll für ein präzises Energiemanagement in Echtzeit sorgen, die Systemeffizienz optimierten und die effiziente Einbindung in bestehende Netzinfrastrukturen ermöglichen.

Die BattBank bietet eine AC-Round-Trip-Effizienz von über 90 Prozent. Die maximale Ausgangsscheinleistung liegt bei 10 kVA pro Pack. Für Anwendungen wie virtuelle Kraftwerke unterstützt das System eine Hochleistungs-Sofortentladung von bis zu 12 kW pro Pack für 10 Sekunden. Damit kann die BattBank neben der Photovoltaik-Eigenverbrauchsoptimierung auch netzdienliche Anwendungen und dynamische Lastanforderungen unterstützen. Die Niederspannungsarchitektur mit weniger als 60 V DC soll das Risiko von DC-Lichtbögen eliminieren und Installation sowie Wartung vereinfachen. Jedes Pack verfügt über Schutzmechanismen auf Modulebene, darunter Multi-Sensorik, Isolationsfehlererkennung und Brandunterdrückung. Das System ist nach Schutzart IP66 ausgelegt und laut Hersteller für eine lange Betriebsdauer konzipiert.

Quelle: Atmoce | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH