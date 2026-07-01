Dinslaken modernisiert 4.000 Wohnungen mit Mieterstrom

Mieterstromspezialist Einhundert Energie realisiert PV-Anlagen mit 6,5 MW Leistung für die Wohnbau Dinslaken. 4.000 Wohnungen erhalten mit der Modernisierung die Option, Mieterstrom zu beziehen.

Die Wohnbau Dinslaken GmbH stattet im Rahmen einer groß angelegten Modernisierung rund 4.000 Wohneinheiten in Dinslaken, Duisburg-Walsum und Voerde mit Photovoltaikanlagen aus. Gemeinsam mit dem Energiedienstleister Einhundert Energie GmbH entstehe so eine Gesamtkapazität von 6,5 Megawatt Spitzenleistung (MWp), teilten die Partner mit. Das Vorhaben sei eines der aktuell größten in der Umsetzung befindlichen Mieterstromprojekte Deutschlands.

Das Investitionsvolumen von rund sechs Millionen Euro trage vollständig Einhundert Energie über ein Dachpachtmodell. Das Kölner Unternehmen übernehme dabei den gesamten Prozess von der Planung über die Installation bis zur technischen Wartung. Als zertifizierter Messstellenbetreiber installiert einhundert zudem intelligente Messsysteme (iMSys) und digitalisiert damit die gesamte Zählerinfrastruktur. Auch die Stromlieferung und -abrechnung erfolgen direkt über den Dienstleister. Perspektivisch werden außerdem Batteriespeicher und Wärmepumpen nachgerüstet. Für die Wohnbau Dinslaken entstehen dadurch weder Investitionskosten noch administrativer Aufwand oder Haftungsrisiken bei der Strombereitstellung.

Mieterstrom für ganze Portfolios

„Mieterstrom war bisher oft mit hohem bürokratischen Aufwand verbunden, was den Ausbau im Bestand unnötig ausgebremst hat“, sagt Dr. Ernesto Garnier, CEO und Gründer von einhundert Energie. „Mit Projekten dieser Größenordnung zeigen wir, dass die Energiewende im Mehrfamilienhaus nicht an der Skalierung scheitern muss. Wohnungsunternehmen brauchen Lösungen, die sich wirtschaftlich, technisch und operativ über ganze Bestände ausrollen lassen. Genau diese Infrastruktur schaffen wir gemeinsam mit der Wohnbau Dinslaken.“

Das Vorhaben zeige, wie sich Mieterstrom über einzelne Gebäude hinaus auf ganze Portfolios ausrollen lasse. Während entsprechende Projekte lange Zeit vor allem als Pilotvorhaben oder Einzelmaßnahmen umgesetzt wurden, ermögliche die Kombination aus standardisierten Prozessen, digitaler Messinfrastruktur und einem integrierten Betriebsmodell die Umsetzung in deutlich größerem Maßstab. Für Wohnungsunternehmen eröffne dies die Möglichkeit, ganze Bestände schrittweise zu dekarbonisieren, ohne eigene Investitionen in Planung, Betrieb oder Stromversorgung tätigen zu müssen.

Die Partner erwarten ferner, das Vorhaben Ende 2026 fertigzustellen.

Quelle: Einhundert Energie | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH





„Für uns ist das Projekt weit mehr als die Installation von Photovoltaikanlagen“, sagt Petra Eggert-Höfel, Geschäftsführerin der Wohnbau Dinslaken GmbH. „Wir schaffen damit die Grundlage für eine langfristig klimafreundliche und wirtschaftliche Energieversorgung unseres Bestands. Gemeinsam mit einhundert setzen wir auf ein Modell, das sich über unser Portfolio skalieren lässt und unseren Mieterinnen und Mietern unmittelbar zugutekommt.“



Zeitplan

Das Vorhaben baut auf den im Pilotprojekt 2024 in Voerde erfolgreich validierten Prozessen auf und überträgt diese auf das gesamte Portfolio. Die ersten Anlagen in Dinslaken gehen noch in diesem Sommer ans Netz. Die vollständige Fertigstellung des Gesamtprojekts ist für Ende 2026 terminiert.