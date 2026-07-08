EEG und GModG im Sommerurlaub 08.07.2026 / Guido Bröer / EEG / Gebäudesanierung / Politik / Solarthemen / WirtschaftFoto: Guido BröerSPD-Fraktionschef Matthias Miersch gab beim BEE-Sommerfest Ausblicke auf anstehende energiepolitische Entscheidungen der Koalition. Kurz vor der politischen Sommerpause verschiebt die Bundesregierung selbst gesetzte energiepolitische Meilensteine. Auch über das Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) wird erst im September formal entschieden. Lesen Sie diesen Artikel in voller Länge! 1 Monat Infodienst Solarthemen für 0,- € Sie erhalten: sofortigen Zugriff auf alle -Artikel des Solarservers neueste -Artikel per E-Mail monatliche PDF-Ausgabe der Fachzeitschrift Solarthemen Die 1-monatige Testphase können Sie jederzeit beenden. Sonst verlängert sich Ihr Probeabo als Monatsabo für 19,90 €/Monat. Es ist jederzeit zum Monatsende kündbar. 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