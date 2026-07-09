Trina Storage bringt neue BESS-Plattform erstmals nach Europa

Trina Storage liefert für das Batteriespeicherprojekt Fageråsen in Schweden erstmals in Europa die kombinierte Speicherlösung „Elementa 3“ mit der AC-Plattform „Electra 13.8“. Das Projekt mit 50 MW Leistung und 209 MWh Speicherkapazität ist das dritte gemeinsame Großspeicherprojekt mit OX2.

Erster Europaeinsatz der neuen BESS-Plattform

Mit Fageråsen kommt laut Trina Storage erstmals in Europa die integrierte DC- und AC-Lösung „Elementa 3“ und „Electra 13.8“ zum Einsatz. Das System ist für vierstündige Großspeicheranwendungen ausgelegt und soll Installation sowie Netzanschluss vereinfachen. OX2 setzt die Technologie in einem Batteriespeicher mit 50 MW Leistung und 209 MWh Kapazität in Schweden ein.

Der Batteriespeicher entsteht in der Nähe des Windparks Fageråsen in der Gemeinde Malung-Sälen. Zum Lieferumfang gehören neben der Speicherlösung eine Mittelspannungsstation, ein Kraftwerksregler (Power Plant Controller, PPC), die Inbetriebnahme sowie ein langfristiger Servicevertrag. Die Auslieferung soll im ersten Quartal 2027 beginnen. Die Inbetriebnahme des Projekts ist nach Unternehmensangaben für 2027 vorgesehen.

Batteriespeicher Fageråsen baut Zusammenarbeit mit OX2 aus

Mit Fageråsen realisieren Trina Storage und OX2 ihr drittes gemeinsames Großspeicherprojekt. Zuvor hatten die Unternehmen bereits die Batteriespeicherprojekte Kannisto und Korkeamaa in Finnland vereinbart. Nach Angaben von Trina Storage verfügen die drei Projekte zusammen über eine Speicherkapazität von rund 680 MWh.

Eigentümer des Projekts Fageråsen ist OX2 Sweden. Laut Unternehmensangaben soll der Batteriespeicher die Netzflexibilität erhöhen und die Integration erneuerbarer Energien in das schwedische Stromnetz unterstützen.

Neue Plattform für Großspeicher

„Elementa 3“ bietet laut Trina Storage eine Speicherkapazität von bis zu 6,25 MWh pro Einheit. Das System verfügt über Flüssigkeitskühlung, intelligentes Wärmemanagement und eine mehrstufige Sicherheitsarchitektur.

Die Plattform „Electra 13.8“ integriert das Power Conversion System (PCS), eine Mittelspannungsstation und einen Hilfstransformator in einer vormontierten Skid-Einheit. Dadurch soll sich der Installationsaufwand auf der Baustelle reduzieren.

Bedeutung für den Speichermarkt

Der Ausbau netzgekoppelter Batteriespeicher gewinnt insbesondere in den nordischen Strommärkten an Bedeutung. Speicher können dazu beitragen, die Einspeisung von Wind- und Solarenergie besser in das Stromsystem zu integrieren und Flexibilitätsdienstleistungen bereitzustellen. Mit Fageråsen kommt erstmals die neue integrierte Speicherplattform von Trina Storage in Europa eingesetzt. Ob sich dieser Systemansatz im Markt etabliert, dürfte sich mit weiteren Projekten zeigen.

Quelle: Trinasolar Europe | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH