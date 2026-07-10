Winaico erweitert Back-Contact-Serie um Solarmodul mit 500 Watt

Winaico hat ein neues Glas-Glas-Solarmodul mit 500 Watt Nennleistung vorgestellt. Nach Angaben des Unternehmens erreicht das Modul einen Wirkungsgrad von 24,5 Prozent und soll bei unveränderten Abmessungen eine höhere Flächenleistung ermöglichen.

Die Winaico Deutschland GmbH erweitert ihr Portfolio um das Solarmodul WST-500BKX54-B2 Ultra Black. Das Glas-Glas-Modul erreicht nach Unternehmensangaben eine Nennleistung von 500 Watt bei Abmessungen von 1.800 × 1.134 × 35 Millimetern. Damit richtet sich das Produkt insbesondere an Anwendungen, bei denen die verfügbare Dachfläche begrenzt ist.

Laut Winaico erzielt das Modul einen Wirkungsgrad von 24,5 Prozent beziehungsweise eine Flächenleistung von 245 W/m². Grundlage dafür sind eine Back-Contact-Zelltechnologie mit rückseitigen Zellverbindungen sowie etwas größere Solarzellen. Das Unternehmen sieht das Modul deshalb vor allem für private und gewerbliche Dachanlagen mit begrenzter Installationsfläche geeignet.

Technische Merkmale des 500-Watt-Solarmoduls

Das neue Modul verfügt über einen Glas-Glas-Aufbau mit jeweils 2 Millimeter Glasstärke und einen 35 Millimeter hohen Rahmen. Nach Angaben von Winaico soll die Konstruktion die Stabilität erhöhen und das Risiko von Mikrorissen sowie Glasbruch reduzieren. Zudem ist das Modul mit einer Anti-Shading-Technologie ausgestattet.

Der Temperaturkoeffizient beträgt laut Unternehmen -0,26 Prozent pro Grad Celsius. Winaico gibt außerdem eine Produkt- und Leistungsgarantie von 30 Jahren an. Nach Ablauf dieses Zeitraums soll das Modul noch mindestens 88,85 Prozent seiner ursprünglichen Nennleistung erreichen. Die jährliche Leistungsdegradation beziffert das Unternehmen auf 0,35 Prozent.

Bedeutung für den Dachanlagenmarkt

Mit dem neuen 500-Watt-Modul erweitert Winaico sein Angebot im Segment leistungsstarker Dachmodule. Höhere Modulleistungen bei gleichbleibenden Abmessungen zielen auf eine bessere Flächenausnutzung und sind insbesondere für Wohn- und Gewerbedächer mit begrenzter Installationsfläche relevant. Back-Contact-Technologien gewinnen in diesem Marktsegment an Bedeutung, da sie höhere Zellwirkungsgrade mit einer homogenen Moduloptik verbinden. Ob sich die höhere Leistungsdichte im Wettbewerb durchsetzt, dürfte jedoch auch von Preis, Verfügbarkeit und der Nachfrage nach hocheffizienten Modulen abhängen.

Quelle: WINAICO Deutschland GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH