NION verkauft 1.600-MWh-Batteriespeicherprojekt in Lamspringe an EKU Energy

Die NION Energieprojekte GmbH hat das Batteriespeicherprojekt „Dion“ im niedersächsischen Lamspringe an EKU Energy Limited verkauft. Mit dem Erwerb steigt der internationale Speicherentwickler in den deutschen Markt für großskalige Batteriespeicher ein. NION entwickelt das Projekt bis zur Baureife weiter.

NION entwickelt Projekt bis zur Baureife weiter

NION Energieprojekte hat die Projektgesellschaft für das Batteriespeicherprojekt in Lamspringe an EKU Energy Limited veräußert. Parallel zum Verkauf haben beide Unternehmen einen Projektentwicklungsvertrag geschlossen. Auf dieser Grundlage übernimmt NION die weitere Entwicklung des Projekts bis zur Baureife. Angaben zum Kaufpreis machten die Unternehmen nicht.

Eines der größten Batteriespeicherprojekte Deutschlands

Mit einer geplanten Leistung von 400 MW und einer Kapazität von 1.600 MWh zählt das Vorhaben nach Unternehmensangaben bereits in der Entwicklungsphase zu den größten eigenständigen Batteriespeicherprojekten Deutschlands. Der Speicher soll künftig Flexibilität im Stromsystem bereitstellen, die Integration erneuerbarer Energien unterstützen und zur Stabilisierung der Stromnetze beitragen.

Nach Angaben von Eku Energy soll der Batteriepark direkt an das Übertragungsnetz angeschlossen werden sowie über netzbildende Eigenschaften und Schwarzstartfähigkeit verfügen. Dadurch kann der Batteriepark zum Wiederaufbau der Stromversorgung nach einem großflächigen Stromausfall beitragen.

CMS begleitet die Transaktion

Ein Team der Wirtschaftskanzlei CMS unter der Leitung von Dr. Stefan Kühl hat NION Energieprojekte bei der Strukturierung und Umsetzung der Transaktion rechtlich beraten. Die Beratung umfasste insbesondere den Unternehmenskaufvertrag und den Projektentwicklungsvertrag sowie gesellschafts-, steuer- und öffentlich-rechtliche Fragestellungen.

Markteintritt für EKU Energy und Signal für den Speichermarkt

Für EKU Energy markiert die Übernahme den Einstieg in den deutschen Markt für großskalige Batteriespeicher. Mit dem Erwerb setzt das Unternehmen zugleich den ersten Schritt seiner langfristigen Deutschlandstrategie um. Die Eröffnung eines deutschen Standorts ist für 2027 geplant. NION verfolgt mit der Transaktion seine Strategie, Speicherprojekte gemeinsam mit langfristig orientierten Investoren zu entwickeln und bis zur Realisierung zu begleiten.

Die Transaktion unterstreicht das anhaltend hohe Interesse internationaler Investoren am deutschen Markt für Batteriespeicher. Dass Entwickler Projekte bereits in einer frühen Phase veräußern und anschließend bis zur Baureife begleiten, etabliert sich zunehmend als Geschäftsmodell für großskalige Batteriespeicher. Die Inbetriebnahme des Projekts ist nach Angaben von Eku Energy für Ende 2029 vorgesehen. Angaben zum geplanten Baubeginn wurden bislang nicht veröffentlicht.

Quelle: EKU Energy Limited / CMS Hasche Sigle Partnerschaft mbB | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH