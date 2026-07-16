Ausschreibung für Dach-Photovoltaik unterzeichnet

Die Ausschreibung für Solaranlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden am 1. Juni 2026 war wiederum unterzeichnet. Der durchschnittliche Zuschlagswert liegt mit 9,72 Cent pro Kilowattstunde nur knapp unter dem Höchstwert.

Die Bundesnetzagentur hat die Zuschläge der Ausschreibung für Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden für den Gebotstermin an 1. Juni 2026 veröffentlicht. Bei einer ausgeschriebenen Menge von 296 MW haben Investoren 125 Gebote mit einer Gebotsmenge von 238 MW eingereicht. Im Vergleich zur Vorrunde im Februar 2026 mit einer Gebotsmenge von 177 MW ist die eingereichte Gebotsmenge damit deutlich gestiegen, die Ausschreibungsrunde bleibt jedoch erneut unterzeichnet. Die Bundesnetzagentur musste in dieser Runde 17 Gebote vom Zuschlagsverfahren ausschließen. Sie hat 108 Gebote mit einem Volumen von 209 MW zum Zuschlagsverfahren zugelassen und diesen einen Zuschlag erteilt.

Die im Gebotspreisverfahren ermittelten Zuschlagswerte reichen von 8,40 bis 10 Cent pro Kilowattstunde. Der mengengewichtete durchschnittliche Zuschlagswert liegt mit 9,72 Cent pro Kilowattstunde oberhalb des Wertes der Vorrunde, der bei 9,56 Cent pro Kilowattstunde lag. Damit näherte sich der durchschnittliche Zuschlagswert dem Höchstwert von 10 Cent pro Kilowattstunde an.

Die meisten Zuschläge entfallen auf Gebote für Standorte in Nordrhein-Westfalen. Dort können 21 Zuschläge mit insgesamt 49 MW Photovoltaik-Leistung nun in die Verwirklichung gehen. In Niedersachsen sind es 36 MW Solarleistung mit 19 Zuschlägen. Es folgen Baden-Württemberg (22 MW, 13 Zuschläge), Bayern (21 MW, 11 Zuschläge) und Hessen (20 MW, 10 Zuschläge).

Weitere Informationen zu dem Juni- Gebotstermin sind auf der Internetseite der Bundesnetzagentur unter diesem Link zu finden. Die nächste Ausschreibung für Solaranlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden wird am 1. Oktober 2026 durchgeführt.

Quelle: Bundesnetzagentur | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH