Wie kommt der PV-Strom in die Wärmepumpe? 16.07.2026 / Jens Peter Meyer / Home Energy / Photovoltaik / Solarthemen / WärmepumpeFoto: Brebca / stock.adobe.comWärmepumpe und PV-Anlage müssen eine Sprache sprechen, sonst klappt es nicht mit der Eigenstromoptimierung. Wer eine Photovoltaik-Anlage zusammen mit einer Wärmepumpe betreibt, will möglichst viel seines Solarstroms für die Heizung und das Warmwasser nutzen. Doch das klappt nicht immer reibungslos. Lesen Sie diesen Artikel in voller Länge! 1 Monat Infodienst Solarthemen für 0,- € Sie erhalten: sofortigen Zugriff auf alle -Artikel des Solarservers neueste -Artikel per E-Mail monatliche PDF-Ausgabe der Fachzeitschrift Solarthemen Die 1-monatige Testphase können Sie jederzeit beenden. Sonst verlängert sich Ihr Probeabo als Monatsabo für 19,90 €/Monat. Es ist jederzeit zum Monatsende kündbar. 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