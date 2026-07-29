NRW richtet Koordinierungsstelle für Freiflächen-Photovoltaik ein

Eine neue Koordinierungsstelle soll den Ausbau von Freiflächen-PV in NRW beschleunigen und Kommunen und Projektierer bei Fragen zu Planung und Genehmigung unterstützen.

Das Wirtschaftsministerium von Nordrhein-Westfalen hat die Koordinierungsstelle Freiflächen-PV NRW eingerichtet. Das neue Beratungsangebot soll die Planung und die Genehmigung von Freiflächen-Photovoltaik-Vorhaben beschleunigen. Denn Nordrhein-Westfalen zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas zu entwickeln, will das Land den Ausbau der erneuerbaren Energien im Land schneller machen. Photovoltaik-Freiflächenanlagen spielen dabei eine wichtige Rolle. Die PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH soll die Koordinierungsstelle betreuen.

Die Koordinierungsstelle soll Kommunen und Projektierer projektbezogen bei der Verwirklichung von Freiflächen-PV-Vorhaben unterstützen. Das beinhaltet auch Agri-PV-Anlagen und Floating-PV. Sie begleitet bei Fragen rund um Planungs- und Genehmigungsprozesse und hilft bei der Strukturierung und Steuerung komplexer Projektabläufe. Darüber hinaus fördert sie den Austausch zwischen Kommunen und Projektierern, etwa durch moderierte Dialogformate und den Aufbau von Netzwerken, wenn dies zur Lösung projektspezifischer Fragestellungen beiträgt.

Koordinierungsstelle Freiflächen-PV NRW moderiert und mediiert

Das Angebot richtet sich an:

Kommunen, die Unterstützung im Planungs- oder Genehmigungsprozess einer Freiflächen-PV-Anlage benötigen, etwa im Projektmanagement oder bei der frühzeitigen Einbindung wichtiger Akteure vor Ort.

Projektierer:innen und Kommunen, die fachliche oder prozedurale Fragen zu Planung und Genehmigung haben oder praktische Hilfestellungen und lösungsorientierte Beratung suchen.

Projektierer:innen und Kommunen, die im Rahmen eines Projektvorhabens eine Moderation oder Mediation benötigen, um Konflikte zu lösen und Prozesse gemeinsam zu beschleunigen.

Das Team der Koordinierungsstelle setzt sich aus Expertinnen und Experten von PD zusammen. Bei PD handelt es sich um eine „In-house“-Beratung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland, die Kommunen, Bund und Länder unter anderem beim Ausbau erneuerbarer Energien, bei Transformations- und Infrastrukturvorhaben sowie bei der Verwaltungsmodernisierung unterstützt. Die Beratung ist neutral, unabhängig und kostenfrei.

Weitere Informationen zur Koordinierungsstelle Freiflächen-PV NRW sind unter diesem Link zu finden.

Quelle: PD – Berater der öffentlichen Hand | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH