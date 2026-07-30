Naturstrom meldet für 2025 mehr Umsatz und Gewinn

Die Naturstrom AG hat im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 533 Millionen Euro erzielt. Der Gewinn stieg um 24 Prozent auf 13,4 Millionen Euro an.

Der Ökoenergieversorger Naturstrom AG hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem verbesserten Jahresüberschuss, höheren Umsätzen und einem gestiegenen Energieabsatz abgeschlossen. Der Gewinn nach Steuern in der Naturstrom-Unternehmensgruppe stieg um rund 24 Prozent auf 13,4 Millionen Euro, der Umsatz kletterte auf 533 Millionen Euro. Wichtigstes Standbein war wiederum die Belieferung von Privat- und Gewebekunden mit Ökostrom und Ökogas. Der Gesamtabsatz betrug 1.422 Millionen Kilowattstunden, was ein Wachstum um etwas mehr als zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Positiv bemerkbar machte sich insbesondere ein höherer Absatz an Gewerbekunden. Insgesamt verteilte sich die gelieferte Energiemenge auf knapp 313.000 Haushalte und Gewerbekunden, was einem leichten Rückgang um gut zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Flexibles Stromsystem als Chance

„Wir sind mit der Entwicklung in Summe sehr zufrieden“, sagt Oliver Hummel, Vorstandsvorsitzender der Naturstrom AG. „Unser Blick geht jedoch in die Zukunft. Die notwendige Flexibilisierung des Stromsystems ist eine Herausforderung, eröffnet uns aber auch eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. Die Zahl unserer individuellen Angebote für unterschiedliche Kund:innengruppen steigt stetig. Für dynamische Prosumer-Haushalte, E-Auto- und Wärmepumpenbesitzer:innen ebenso wie für jene, die auf langjährige Energiepreis-Stabilität setzen. Wir werden diese Vielfalt auch künftig weiter ausbauen.“

Im Berichtsjahr hat Naturstrom das Joint Venture Handelgrün mitgegründet, um in Zukunft besser für die dynamische Vermarktung von Batteriespeichern und anderen flexiblen Verbrauchern gerüstet zu sein. Auch die Integration des Produkts Naturstrom smart in das Home Energy Management System des Solar-Startups Lumenhaus zielt darauf ab, Erfahrungen im Zusammenspiel von dynamischem Stromtarif und zentral optimiertem Prosumer-Haushalt mit Photovoltaik, Wallbox und Wärmepumpe aufzubauen.

Ebenfalls recht neu im Portfolio des Öko-Energieversorgers: Das Stromprodukt Naturstrom fix 2030 mit einer besonders langen Energiepreis-Garantie bis Ende 2030 – für Haushalte, denen längerfristige Planbarkeit wichtig ist.

Neue Wind- und Solarparks im Geschäftsjahr 2025 verbessern Spielräume von Naturstrom

Für Planbarkeit und Absicherung in der Strombeschaffung sorgt unter anderem der wachsende Bestand eigener Wind- und Solarparks. Im ersten Quartal 2025 ging der Solarpark Petershagen mit 70 Megawatt Leistung ans Netz, später folgten der gemeinsam mit lokalen Partnern betriebene Windpark Niese-Köterberg sowie eine Erweiterung eines bestehenden Solarparks in Bayern. In Summe beträgt die hinzugekommene Leistung rund 90 Megawatt.

„Der eigene Anlagenpool gibt uns die Möglichkeit, kurzfristig auf Chancen im Markt zu reagieren und zugleich abgesichert zu bleiben“, erläutert Sophia Eltrop, Vorständin für Finanzen, IT und Personal bei Naturstrom. Bei den derzeit 325 Megawatt Leistung der eigenen Anlagen in der Unternehmensgruppe, bestehend aus der Naturstrom AG und ihrer Tochter Naturenergy, soll es nicht bleiben. Aktuell repowert Naturstrom einen Windpark in Nordhessen, im weiteren Jahresverlauf startet der Bau eines Windrades, das gemeinsam mit einem bestehenden Solarpark den Netzverknüpfungspunkt besser auslasten soll. Mehrere Batteriespeicher in Co-Location zu Solarparks sind derzeit in der Projektentwicklung.

Wachstumsmarkt Wärmesektor

Erfolgreich abschließen konnte Naturstrom im Herbst das Quartiersprojekt LÜCK mit der ersten kommerziellen Abwasserwärme-Nutzung in der Rheinmetropole. „Contracting-Projekte sind nach wie vor wichtig für uns“, unterstreicht Naturstrom-Vorständin Kirsten Nölke. „Zugleich gewinnen in unserem Geschäftsfeld Urbanes Wohnen Machbarkeitsstudien und andere Planungsleistungen, die wir für Wohnungsgesellschaften erbringen, spürbar an Relevanz.“ Hier wirkt sich positiv aus, dass die Mitte 2025 erworbene Energyeffizienz und das Team des Naturstrom-Geschäftsfelds Urbanes Wohnen eng verzahnt agieren.

Quelle: Naturstrom | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH