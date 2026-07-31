1. Halbjahr 2026: PV-Ertrag für private Dachanlagen in Bayern am höchsten

Private Hausdachanlagen konnten im ersten Halbjahr 2026 in Bayern den höchsten PV-Ertrag erzielen. Das zeigt ein Bundesländer-Vergleich von Eon auf Basis von Strahlungsdaten des DWD.

Bayern war im ersten Halbjahr 2026 das solarstromreichste Bundesland für private Hausdach-Anlagen. Das geht aus einer Analyse des Energieunternehmens Eon auf Basis von Daten des Deutschen Wetterdienstes hervor. Der Freistaat löst damit das Saarland an der Spitze der Bundesländer ab, das zum Halbjahr 2025 den höchsten PV-Ertrag erbracht hatte. „Eine typische Einfamilienhaus-Solaranlage konnte im Freistaat bis Ende Juni rund 6.090 Kilowattstunden Strom erzeugen“, sagt Filip Thon, CEO bei Eon Deutschland. Dabei legt das Unternehmen eine Leistung von 10 Kilowatt (kW) zugrunde. Und zwar nach der Auswertung des Marktstammdatenregisters der Bundesnetzagentur innerhalb des Heimsegments nach BSW-Solar.

Auf Platz zwei folgt demnach Baden-Württemberg mit 6.035 Kilowattstunden (kWh) erzeugtem Sonnenstrom in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026. Das Saarland, das die Halbjahres-Auswertung im Vorjahr anführte, erreichte mit rund 5.790 kWh den dritten Rang. Dahinter platzierte sich Schleswig-Holstein mit 5.770 kWh.

Im bundesweiten Durchschnitt erzeugte eine durchschnittliche private Photovoltaik-Anlage im ersten Halbjahr 5.735 kWh Solarstrom.

Wie Eon weiter mitteilte, war der ertragreichste Solar-Monat des ersten Halbjahres der Mai. Die größte Sonnenstromernte erzielte eine private Photovoltaikanlage dabei in Schleswig-Holstein mit rund 1.566 kWh, gefolgt von Bayern (1.484 kWh) und Mecklenburg-Vorpommern (1.464 kWh).

Solarstromertrag einer durchschnittlichen privaten Solaranlage im 1. Halbjahr 2026 (10 kWp):

Bundesland Solarstromertrag in kWh CO 2 **-Einsparung in Tonnen 1 Bayern 6089 4,2 2 Baden-Württemberg 6035 4,2 3 Saarland 5790 4,0 4 Schleswig-Holstein 5770 4,0 5 Sachsen 5754 4,0 6 Rheinland-Pfalz 5748 4,0 7 Mecklenburg-Vorpommern 5742 4,0 8 Nordrhein-Westfalen 5693 3,9 9 Sachsen-Anhalt 5672 3,9 10 Bremen 5666 3,9 11 Niedersachsen 5663 3,9 12 Berlin 5652 3,9 13 Hessen 5647 3,9 14 Hamburg 5641 3,9 15 Brandenburg 5608 3,9 16 Thüringen 5583 3,9

Quelle: Eon | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH