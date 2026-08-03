Solarhandwerk startet Kampagne “Solar kauft man lokal”

Der BDSH will mit der Kampagne "Solar kauft man lokal" das Fachhandwerk vor Ort stärken. Mitgliedsunternehmen erhalten Unterstützung für die Öffentlichkeitsarbeit.

Der Bundesverband des Solarhandwerks e.V. (BDSH) hat die Kampagne “Solar kauft man lokal” gestartet. Sie soll die Bedeutung regionaler Fachbetriebe für die Photovoltaik hervorheben und die Bevölkerung sensibilisieren, teilte die Fachhandwerks-Organisation mit.

„Eine Photovoltaikanlage ist kein Produkt von der Stange. Sie muss individuell geplant, fachgerecht installiert und über viele Jahre betreut werden. Genau dafür stehen die regionalen Solarfachbetriebe in Deutschland“, erklärt Torben Brodersen, Geschäftsführer des BDSH.

Die Kampagne will diese Stärken sichtbar machen. Im Mittelpunkt stehen die Menschen hinter den Betrieben. Unternehmerinnen und Unternehmer, die in ihrer Region verwurzelt sind, Verantwortung übernehmen und ihren Kunden als langfristige Ansprechpartner zur Seite stehen.

„Unsere Mitgliedsbetriebe verkaufen nicht einfach Solaranlagen. Sie begleiten ihre Kunden von der ersten Beratung über die Installation bis weit über die Inbetriebnahme hinaus. Dieses Vertrauen ist einer der größten Werte des regionalen Solarhandwerks“, so Brodersen.

Mehr als 7.000 Photovoltaikanbieter sind auf dem deutschen Solarmarkt aktiv – von regionalen Fachbetrieben, über nebenberufliche Anbieter bis hin zu kapitalstarken Online-Vertriebsorganisationen. Diese Marktvielfalt erschwert es Investoren aus dem Privat- und Gewerbesegment zunehmend, den passenden Partner für ihre Photovoltaikanlage zu finden. Dabei würden 80 Prozent aller Photovoltaikanlagen in Deutschland von regionalen Fachbetrieben installiert.



„Unsere Betriebe sind fest in ihrer Region verwurzelt. Sie zahlen hier ihre Steuern, bilden junge Menschen aus, engagieren sich in Vereinen und sind oft seit Jahrzehnten Ansprechpartner für ihre Kunden. Wer einen regionalen Solarfachbetrieb beauftragt, stärkt deshalb nicht nur die eigene Energieversorgung, sondern auch das Handwerk und die Wirtschaft vor Ort“, so Brodersen.

Mitgliedsbetriebe des BDSH erhalten professionelle Kampagnenmaterialien, individuelle Werbemotive

sowie Vorlagen für Pressearbeit, Social Media, und Online-Marketing. Postings in den sozialen Medien und anderen Online-Formaten werden über den einheitlichen Hashtag #solarkauftmanlokal gekennzeichnet.

Quelle: BDSH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH