Top-4-Dachanlage liefert PV-Strom für BMW-Standort Dingolfing

Sunrock hat am zweiten Standort von BMW in Dingolfing eine PV-Dachanlage errichtet. Mit rund 11 Megawatt Spitzenleistung sei es das viertgrößte Dach-Kraftwerk in Deutschland.

Mit einer Spitzenleistung von 10,9 Megawatt (MWp) geht am Standort der BMW Group in Dingolfing eine der größten PV-Dachanlagen Deutschlands ans Netz. Entwickelt hat sie das Unternehmen Sunrock, das über das Projekt berichtete. Demnach stelle das Unternehmen als Betreiber dem Automobilhersteller die erneuerbare und vor Ort erzeugte Energie vollständig zur Verfügung. Mit ihrer Gesamtleistung sei das PV-Kraftwerk die größte PV-Dachanlage in Bayern und die viertgrößte in Deutschland.



Die neue Anlage kam auf einer rund 100.000 m² großen Dachfläche zur Errichtung. Sunrock habe die Fläche von der BMW Group angemietet. Pro Jahr soll das Kraftwerk 10,5 Gigawattstunden (GWh) Strom erzeugen. Neben der Anlage in Dingolfing habe Sunrock auch am BMW Group Standort in Regensburg 25.000 m² PV-Dachfläche mit einer Leistung von 2,9 MWp entwickelt. Das Kraftwerk dort erzeuge rund 2,9 GWh Strom. Auch dort habe Sunrock die Fläche von dem Automobilhersteller angemietet und versorge das Werk mit lokal erzeugtem Solarstrom. Die Anlage sei ferner seit Herbst 2025 am Netz.

Georg Brenninkmeijer, Managing Director bei Sunrock Germany: „Mit der PV-Dachanlage am Standort der BMW Group in Dingolfing haben wir eines der größten Projekte dieser Art in Deutschland realisiert. Die Entwicklung einer Anlage in dieser Größenordnung ist ohne fundiertes technisches Know-how nicht denkbar. Unsere langjährige Erfahrung ist daher maßgeblich in Planung und Umsetzung eingeflossen.”

Quelle: Sunrock | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH