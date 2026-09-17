EcoFlow bringt OCEAN-2-Serie mit 8-kWh-Batterie nach Zürich

EcoFlow präsentiert vom 16. bis 17. September 2026 auf der Solar & Storage Live Zurich (Stand E20) sein Heimenergie-Ökosystem. Im Zentrum steht die OCEAN-2-Serie, die nun auch mit einer 8-kWh-Batterie erhältlich ist und laut Unternehmensangaben generationenübergreifend mit PowerOcean und PowerOcean Plus kompatibel bleibt. Parallel baut EcoFlow seine Serviceinfrastruktur in der Schweiz aus.

EcoFlow auf der Messe in Zürich

Im Mittelpunkt steht das Zusammenspiel von Solarstromerzeugung, Energiespeicherung und Geräten von Drittanbietern wie Wärmepumpen und EV-Ladestationen, die sich über eine zentrale Benutzeroberfläche steuern lassen. Gezeigt wird vor allem die OCEAN-2-Serie: ein stapelbares All-in-One-Speichersystem, das laut Unternehmen komplexe Dachkonfigurationen unterstützt und nun um eine neue 8-kWh-Batterie erweitert wurde. Ergänzt wird der Auftritt durch PowerOcean Plus, das für größere PV-Anlagen mit höherem Energiebedarf ausgelegt ist. Das Angebot auf der Messe richtet sich an richtet sich an Installateure, Planer und gewerbliche Energienutzer.

Kompatibilität der OCEAN-2-Serie

EcoFlow zufolge ist die OCEAN-2-Serie generationenübergreifend mit den Vorgängersystemen PowerOcean und PowerOcean Plus kompatibel. Bestehende Installationen sollen sich dadurch erweitern lassen, ohne dass ein kompletter Austausch nötig wird. Für Hausbesitzer bedeutet das laut EcoFlow einen Schutz der bisherigen Investition. Installateure könnten spätere Erweiterungen einfacher planen. Country Manager DACH Jaycee Zhao begründet den Ansatz mit der langen Nutzungsdauer von Heimbatterien: Eine Heimbatterie sei “eine Entscheidung für 15 Jahre und mehr”, so Zhao. Kunden fragten zu Recht, wer auch im zwölften Jahr noch für sie erreichbar sei – nicht nur am Tag der Installation.

Service von EcoFlow in der Schweiz

EcoFlow erweitert nach eigenen Angaben seine lokale Serviceinfrastruktur in der Schweiz. Installateure können bereits eingerichtete Systeme über die EcoFlow App aus der Ferne überwachen und Servicefälle diagnostizieren, bevor ein Termin vor Ort nötig wird. Hinzu kommen eine eigene Service-Hotline für den Schweizer Markt sowie ein mehrsprachiges Support-Portal. Der Kauf ist über den autorisierten EcoFlow Schweiz Store in Dietikon möglich. Laut Zhao wächst der Schweizer Speichermarkt derzeit schneller als der Solarausbau.

Über EcoFlow

EcoFlow wurde 2017 gegründet und unterstützt heute über 5 Millionen Nutzer in mehr als 140 Märkten. Das Unternehmen betreibt operative Hauptsitze in Seattle, Düsseldorf, Irvine, Tokio und Birmingham sowie ein Geschäfts- und Datenzentrum in Deutschland.

Quelle: EcoFlow GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH