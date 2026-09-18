„Elektrotrucker“ startet mit eActros 600 zu 45.000 Kilometer langer Weltreise

Ein umgebauter eActros 600 startet am 20. September in Hannover zu einer rund 45.000 Kilometer langen Weltreise. Die Tour des YouTubers „Elektrotrucker“ soll zeigen, wie sich der Elektro-Lkw unter unterschiedlichen klimatischen und infrastrukturellen Bedingungen bewährt.

Route führt durch rund 30 Länder

Der Lkw-Fahrer und YouTuber „Elektrotrucker“ Tobias Wagner startet am 20. September 2026 um 11 Uhr auf der IAA Transportation in Hannover. Innerhalb etwa eines Jahres will er mit einem Mercedes-Benz eActros 600 die Welt umrunden. Nach Angaben von Mercedes-Benz Trucks wäre es die erste Weltumrundung mit einem batterieelektrischen Fernverkehrs-Lkw.

Die geplante Route umfasst rund 45.000 Kilometer und führt durch etwa 30 Länder auf fünf Kontinenten. Mercedes-Benz Trucks zufolge will Wagner die Strecke mit höchstens 80 Ladevorgängen bewältigen. Die erste Etappe führt von Deutschland über Tschechien, Österreich, die Slowakei, Ungarn, Serbien und Bulgarien in die Türkei. Ab Mitte Oktober soll die Reise durch Zentral- und Ostasien weitergehen. Vorgesehen sind Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan, Kasachstan, China, Laos, Thailand, Malaysia und Singapur. Weitere Etappen sollen durch Australien, die USA und mehrere Länder Lateinamerikas führen. Die genaue Streckenführung kann sich während der Reiseplanung noch ändern.

Für die notwendigen Schiffstransporte zwischen den Kontinenten arbeitet Wagner mit DHL zusammen. Das Logistikunternehmen soll auch Ersatzteile entlang der Route versenden. Unterwegs kann Wagner bei Bedarf das internationale Händler- und Servicenetz von Mercedes-Benz Trucks nutzen.

Umgebauter Serien-Lkw mit Wohnmobil-Aufbau

Das Expeditionsfahrzeug basiert auf einem serienmäßig produzierten eActros 600 aus dem Mercedes-Benz-Werk Wörth am Rhein. Ausgeliefert wurde es ursprünglich als 4×2-Pritschenfahrzeug.Für die Weltreise erhielt der Lkw zwei Ersatzradhalterungen, Einzelbereifung und zusätzliche Scheinwerfer in der Sonnenblende. Hinzu kommt ein Wohnmobil-Aufbau des niederländischen Herstellers Bliss Mobil.

Wagner hat das Fahrzeug außerdem mit einer eigenen DC-Ladestation von Alpitronic ausgerüstet. Laut Pressemitteilung soll sie in besonderen Fällen das Laden an Wechselstromanschlüssen mit bis zu 43 kW ermöglichen. Daneben verfügt der Lkw über CCS-Ladetechnik mit einer Ladeleistung von bis zu 400 kW.

Drei LFP-Batterien mit insgesamt 621 kWh

Nach Herstellerangaben verfügt der eActros 600 über drei Batteriepakete mit jeweils 207 kWh. Die installierte Gesamtkapazität beträgt damit 621 kWh. Die Batterien basieren auf Lithium-Eisenphosphat-Zellen, kurz LFP. Mercedes-Benz Trucks zufolge lassen sich mehr als 95 Prozent der installierten Batteriekapazität nutzen. Mit 40 Tonnen Gesamtzuggewicht soll der eActros 600 ohne Zwischenladen 500 Kilometer erreichen. In einer besonders verbrauchsgünstigen Konfiguration nennt der Hersteller eine Reichweite von bis zu 560 Kilometern.

Mercedes-Benz Trucks hatte das Fahrzeug nach eigenen Angaben bereits auf zwei längeren europäischen Erprobungsfahrten eingesetzt. Die European Testing Tour 2024 führte über mehr als 15.000 Kilometer durch 22 Länder. Bei der European Testing Tour Winter 2025 legte der Lkw rund 6.500 Kilometer durch Nordeuropa zurück.

Tour soll auch Grenzen der Technik zeigen

Die Weltreise soll dokumentieren, wie sich das Fahrzeug unter unterschiedlichen geografischen, klimatischen und infrastrukturellen Bedingungen verhält. Wagner will dabei sowohl funktionierende Anwendungen als auch technische und infrastrukturelle Grenzen festhalten. Regelmäßige Berichte auf seinem YouTube-Kanal sollen die Reise begleiten.

Die Tour ist allerdings kein unmittelbarer Praxistest für den regulären Gütertransport. Der umgebaute Lkw fährt als Expeditionsmobil und nicht mit einem beladenen Fernverkehrsauflieger. Erkenntnisse über Reichweite, Lademöglichkeiten und Serviceverfügbarkeit lassen sich deshalb nur eingeschränkt auf den wirtschaftlichen Einsatz im Güterverkehr übertragen.

Zu Tobias Wagner

Wagner arbeitet seit 2024 hauptberuflich als Fahrer batterieelektrischer Lkw für die niedersächsische Spedition Nanno Janssen. Der 33-Jährige war zuvor am Aufbau von Ladeinfrastruktur für Elektroautos beteiligt. Auf YouTube tritt er unter dem Namen @elektrotrucker auf und hat aktuell 108.000 Abonnenten (Stand 18.09.2026).

Zum eActros 600

Der eActros 600 ging Ende 2024 im Werk Wörth in Serie. Die aus 24 europäischen Nutzfahrzeug-Fachjournalisten bestehende International Truck of the Year Organisation zeichnete das Modell als „International Truck of the Year 2025“ aus.

Quelle: Daimler Truck | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH