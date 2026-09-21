Photovoltaik, Batteriespeicher und Infrarotheizungen für Mehrfamilienhäuser im Erzgebirge

Photovoltaik-Anlagen sollen drei neue Mehrfamilienhäuser in Schwarzberg südlich von Chemnitz mit Heizwärme, Warmwasser und Haushaltsstrom versorgen. Anvisiert ist ein solarer Deckungsgrad von 60 Prozent.

Im Erzgebirge baut die Wohnungsgenossenschaft Schwarzenberg eG seit August 2026 drei Mehrfamilienhäuser, die möglichst viel der benötigten Energie für Heizen, Warmwasser und Strom selbst bereitstellen können. Der Schlüssel dazu ist das vollelektrische solare Energiekonzept, das auf Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern und an den Fassaden, Batteriespeichern und Infrarotheizungen basiert. Der Energiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung und Haushaltsstrom soll zu rund 60 Prozent aus selbst erzeugtem Solarstrom kommen.

Das Energiekonzept und die besondere Solararchitektur für die neuen Mietshäuser haben Timo Leukefeld aus Freiberg und das Autarkie-Team erstellt. Sie haben kalkuliert, dass die Gesamtenergiekosten für Heizung, Warmwasser, Haushalts- und Allgemeinstrom bei circa 95 Cent je vermietbarem Quadratmeter und Monat liegen werden. „Bei ähnlichen Neubauwohnungen, die nicht hochgradig energieautark sind, belaufen sich diese Kosten auf 2,5 bis 4 Euro je Quadratmeter und Monat“, sagt Leukefeld. Dieser Betrag beinhaltet auch die Heizkostenabrechnungskosten und Zählergrundgebühr für Stromzähler, die bei einer Pauschalmiete entfallen.

Auf dieser Basis soll es eine Pauschalmiete mit Energieflatrate geben. Die auf anfänglich fünf Jahre garantierte Pauschalmiete inklusive aller Wohn- und Nebenkosten schützt die Mieter:innen vor explodierenden und unkalkulierbaren monatlichen Ausgaben. Ermöglicht wird die Pauschalmiete durch den hohen Solarertrag. Auf und an jedem Haus werden Solarmodule mit knapp 80 Kilowatt Leistung installiert. Strom, den die Mieter:innen nicht direkt verbrauchen können, kommt in den Batteriespeicher. Der selbst erzeugte Solarstrom ist nicht nur deutlich günstiger als Strom vom Energieversorger, sondern garantiert auch langfristig planbare Energiekosten.

Enttechnisierung spart Kosten

In den neuen Wohngebäuden kommen anstelle einer wasserführenden Heizung elektrische Infrarotheizungen zum Einsatz. Die Infrarotheizgeräte, die eine Lebensdauer von 30 Jahren haben sollen, kommen in den Räumen an die Decken. Man schließt sie einfach Stromleitungen an. Rohre für die Wärmeverteilung sind nicht nötig. Dadurch will man bei der Raumheizung und auch bei der Warmwasserbereitung hohe Kosten einsparen. Die Planer:innen nennen diesen Ansatz Enttechnisierung.

Das Wasser zum Trinken und Duschen kommt dezentral aus sogenannten Autarkie-Boilern. Diese haben zwei Heizstäbe, von denen einer für die Nutzung von Solarstrom reserviert ist. So will man den Bedarf an Strom aus dem Netz für die Warmwasserbereitung reduzieren. Durch die dezentrale Trinkwassererwärmung entfällt außerdem die jährliche Legionellenprüfung, was weitere Kosten spart. „Da der Energiebedarf für die Raumheizung in gut gedämmten neuen Gebäuden deutlich geringer ist als in älteren Gebäuden, steckt in der Warmwasserbereitung heute ein größeres Potenzial für die Einsparung“, sagt Timo Leukefeld.

Einsparpotenzial gab es auch durch die Planung von drei Häusern. Im Detail musste man lediglich das erste planen. Die anderen beiden Mehrfamilienhäuser in Schwarzenberg errichtet man baugleich und mit gleicher Energietechnik.

Eckdaten der Mehrfamilienhäuser

7 Wohnungen mit 85 bis 104 m² Wohnfläche

Gebäudestandard: KfW Effizienzhaus 55

Pauschalmiete für Wohnen, Wärme, Strom

Gesamtenergiekosten für Heizung, Warmwasser, Haushalts- und sonstigen Strom: ca. 0,95 € pro m² vermietbare Wohnfläche im Monat

Wohnfläche: 608 m²

Energiebezugsfläche (Gebäudenutzfläche AN): 915 m²

Gesamtstrombedarf: 57.625 kWh/a

Spezifischer Heizstrombedarf: 20 kWh/(m²a)

Haushaltsstrombedarf: ca. 2.000 bis 2.500 kWh/(WEa)

Photovoltaik: 77,8 kW Gesamtleistung (65,2 kW auf Dach, 12,6 kW auf Fassade)

Batteriespeicher: 56 kWh Speicherkapazität

Warmwarmwasserbereitung: Autarkie-Boiler

Infrarotheizungen: ein Infrarotheizgerät pro Zimmer

Solarer Deckungsgrad: 60 %

Quelle: Wohnungsgenossenschaft Schwarzenberg eG | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH