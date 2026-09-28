Deutschland stellt neuen Rekord bei Solarstromproduktion auf

Mit einem Volumen von 90 Terawattstunden (TWh) Strom hat die Photovoltaik schon Ende September 2026 das Produktionsniveau des Vorjahres erreicht. Dazu tragen laut Fraunhofer ISE auch 15 TWh solarer Selbtsverbrauch bei.

Deutschland hat einen neuen Rekord bei der Solarstromproduktion erreicht. Wie der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) mitteilte, produzierten die PV-Anlagen im Land per 27. September 90,2 Terawattstunden (TWh) Strom. Das sei mehr als im gesamten Jahr 2025 (90,0 TWh). Die Angaben basieren auf Daten der Energy-Charts des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE. Das Institut berücksichtigt dabei neben dem Strom, der ins Netz eingespeist wird, auch den solaren Selbstverbrauch.

Zum Rekord trügen sowohl ungewöhnlich viele Sonnenstunden als auch der kontinuierliche Ausbau der Photovoltaik bei, so der BSW-Solar weiter. Im vergangenen Jahr deckte die Photovoltaik rund ein Fünftel der heimischen Stromerzeugung.

Neue Solaranlagen entstehen auf Eigenheimen, Mehrfamilienhäusern und Gewerbedächern sowie auf Freiflächen. Gleichzeitig wachse die Bedeutung von Batteriespeichern, mit denen sich der Solarstrom flexibler und verstärkt vor Ort nutzen lasse.

“Tragende Säule der Stromversorgung”

„Solarenergie ist längst keine Nischentechnologie mehr. Sie ist Bürgerenergie, Unternehmensenergie und eine tragende Säule unserer Stromversorgung“, sagt Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des BSW-Solar.

Eine typische Photovoltaikanlage mit rund 10 Kilowatt Leistung kann in Deutschland abhängig von der geografischen lage etwa 10.000 Kilowattstunden Solarstrom im Jahr erzeugen. Das ist deutlich mehr als der klassische Haushaltsstrombedarf. So könne die eigene Solaranlage auch einen wichtigen Teil des gesamten Strombedarfs für Wärmepumpen und Elektroauto decken.

Der Solarrekord fällt mitten in die parlamentarischen Beratungen über die EEG-Novelle 2027 und das sogenannte „Netzpaket“. Der Bundestag hat die Gesetzentwürfe der Bundesregierung am 24. September in erster Lesung beraten und zur weiteren Beratung an den Wirtschaftsausschuss überwiesen. Der Entwurf sieht erhebliche Einschnitte bei Förderung erneuerbarer Energien vor.

Für den BSW-Solar ist der Rekord ein Beleg dafür, welches Potenzial die Photovoltaik bei verlässlichen Investitionsbedingungen entfalten kann. Zugleich seien die gesetzlichen Ausbauziele noch nicht erreicht. Für 2030 sind 215 Gigawatt Spitzenleistung (GWp) installierte Photovoltaikleistung vorgesehen. Aktuell sind in Deutschland Solarstromanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 130 GWp in Betrieb. Um das Etappenziel zu erreichen, müssten in den kommenden vier Jahren durchschnittlich rund 20 Gigawatt Solarleistung jährlich neu hinzukommen.

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