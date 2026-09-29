Mit Trafostationen Ausbau der Verteilnetze beschleunigen

In einer Harmonisierung von Standards für Trafostationen sehen BDEW und ZVEI einen zentralen Hebel, um den Ausbau der Verteilnetze schneller voranzubringen. Dazu haben Sie Barnchenempfehlungen vorgelegt.

Der Ausbau der Verteilnetze ist wichtig, damit die Klimaziele in den kommenden Jahrzehnten erreichbar werden. Einen wichtigen Beitrag dazu sehen der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft und der Verband der Elektro- und Digitalindustrie in der Harmonisierung von Ortsnetzstationen (Trafostationen). Wie die Verbände mitteilten, gebe es davon rund 600.000 in Deutschland. Einheitlichere technische Schnittstellen könnten Planung, Beschaffung und Produktion vereinfachen, Lieferzeiten verkürzen und Kosten dämpfen. Dafür legen BDEW und ZVEI jetzt die gemeinsam mit Netzbetreibern und Herstellern erarbeitete Branchenempfehlung „Harmonisierung von Ortsnetzstationen” vor. Zudem setzen sich beide Verbände gegenüber der Politik für schnellere Genehmigungsverfahren ein.

Ausgangspunkt sei der stark steigende Technologiebedarf in den deutschen Verteilnetzen. Die von BDEW und ZVEI 2024 gemeinsam mit der Bergischen Universität Wuppertal veröffentlichte Studie „Quantifizierung der Technologiebedarfe in deutschen Verteilnetzen“ habe gezeigt, dass Netzbetreiber ihre Ausbau- und Erneuerungsaktivitäten auch in den kommenden Jahren weiter deutlich erhöhen müssen. Demnach würden alleine fast 500.000 zusätzliche beziehungsweise erneuerte Ortsnetztransformatoren benötigt. Zugleich brauche die Industrie zusätzliche Produktions- und Lieferkapazitäten. Um diese Aufgaben effizient und zielgerichtet erfüllen zu können, müssen unnötige Varianten, individuelle Spezifikationen und aufwendige Abstimmungsprozesse entlang der Wertschöpfungskette reduziert werden.

Die Empfehlungen der Branche setzten an mehreren zentralen Bereichen an. Ziel sei es, Ortsnetzstationen möglichst modular, anschlussfertig und vorparametriert bereitzustellen. Harmonisierte Kommunikationslösungen, Datenmodelle und Schnittstellen sollen zudem die Digitalisierung der Verteilnetze voranbringen.

Die Branchenempfehlung ist freiwillig und ersetze weder technische Regeln noch Normen. Die Harmonisierung dürfe dabei weder Anforderungen an Sicherheit und Versorgungssicherheit noch technologische Weiterentwicklungen einschränken. BDEW und ZVEI kündigten zudem an, die weitere Umsetzung im Austausch mit Unternehmen, Politik, Bundesnetzagentur und VDE FNN zu begleiten.

Quelle: BDEW / ZVEI | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH