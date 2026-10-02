Netzanschlussprüfung von PV-Anlagen bis 100 kW dauert im Schnitt 79 Tage

Bei der Dauer der Netzbetreiberprüfung für Solaranlagen von 2 bis 100 Kilowatt in Deutschland reicht die Spannweite von einem bis 363 Tage. Das zeigt eine Auswertung des Marktstammdatenregisters durch GFK Solar.

Zwischen der Regsitrierung einer PV-Anlage im Marktstammdatenregister bis zur abgeschlossenen Netzanschlussprüfung vergehen in Deutschland im Durchschnitt 79 Tage. Das zeigt der Netzanschluss-Monitor des Installationsunternehmen GFK Solar. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es aus dem Gesamtdatenexport des Marktstammdatenregisters (Stand 01.10.2026) erstmals ein vollständiges Ranking aller 607 deutschen Verteilnetzbetreiber nach der Dauer der Netzbetreiberprüfung neuer PV-Anlagen erstellt. Eingeflossen seien die Daten von 1.171.732 Anlagen mit einer Spitzenleistung zwischen zwei und 100 Kilowatt (kW). die seit dem seit dem 01.01.2024 registriert und in Betrieb geprüft sind. Balkonkraftwerke (vereinfachtes Verfahren ohne volle Prüfung) und Großprojekte (Sonderprozesse) bleiben außen vor.

Bei dem Durchschnittswert von 79 Tagen handelt es sich um den Median. Die Spannweite reicht von einem Tag (Stadtwerke Fröndenberg Wickede) bis zu 363 Tagen (Verteilnetz Plauen). Die Kommunalen Netzbetreiber stellten dabei sowohl die schnellsten zehn als auch die langsamsten zehn der Liste. Zu den Top-Unternehmen zählen ferner die Stadtwerke Waiblingen, Haslach, Sangerhausen, Schutterwald, Eschwege, Roth, Schwedt und Bad Säckigen sowie die Kommunalen Netze Inn-Salzach.

Die Zuordnung zum Netzbetreiber erfolge über den im Register hinterlegten Netzanschlusspunkt jeder Anlage. Ins Ranking kommen Netzbetreiber mit mindestens 150 geprüften Anlagen. GFK Solar weise neben dem Median auch die Spanne vom 25-%- bis zum 75-%-Quartil.

Die Netzbetreiberprüfung ist ein gesetzlich vorgeschriebener Schritt, bei dem der Netzbetreiber die Registerdaten jeder Anlage kontrolliert. Sie sei zwar nicht identisch mit dem physischen Netzanschluss, aber einer der wenigen Schritte, die sich aus öffentlichen Daten objektiv für alle Netzbetreiber messen ließen, so das Unternehmen.

Zur Motivation für den Netzanschluss-Monitor schreibt das Unternehmen: “Der Netzanschluss ist 2026 der größte Flaschenhals der Energiewende im Kleinen. Während die Montage einer Hausanlage ein bis zwei Tage dauert, warten Betreiber auf ihren Netzbetreiber oft Monate. Belege gab es dafür bisher nur als Einzelfälle und Verbandsumfragen — aber kein objektives, für alle Netzbetreiber vergleichbares Maß. Diese Lücke schließt der Netzanschluss-Monitor mit den amtlichen Daten des Marktstammdatenregisters.”

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