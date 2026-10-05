1,4-GWh-Batteriespeicher in Niedersachsen geplant

Der Großbatteriespeicher Albatross bei Neuenkirchen soll direkt an das 380-kV-Übertragungsnetz von Amprion angeschlossen werden. Es ist das erste netzgekoppelte Großbatteriespeicherprojekt von Giga Storage in Deutschland. Die Inbetriebnahme ist für 2028 geplant.

Der belgische Projektentwickler Giga Storage hat das Batterieprojekt Albatross bei Neuenkirchen in Niedersachsen zur Baureife entwickelt. Mit einer Leistung von 350 MW und einer Speicherkapazität von 1.400 MWh handelt es sich um eines der aktuell größten Batteriespeicherprojekte in Deutschland. Der Großbatteriespeicher, den Giga Storage gemeinsam mit Isenau Projects entwickelt hat, soll auf einer rund sieben Hektar großen Fläche direkt neben dem modernisierten 380-kV-Umspannwerk Merzen von Amprion entstehen.

Geplant sind 264 Batteriecontainer, 96 Mittelspannungstransformatoren und zwei Hochspannungstransformatoren. In unmittelbarer Nähe des Projektgebiets sind zudem auf rund zwölf Hektar naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen. Geplant ist, die Speicheranlage direkt an das Höchstspannungsnetz anzuschließen. Der Speicher soll zusätzliche Flexibilität für das deutsche Stromsystem bereitstellen, die effiziente Integration erneuerbarer Energien unterstützen und dazu beitragen, Energiekosten zu senken.

Mit dem Erreichen der Baureife ist die Entwicklungsphase des Projekts abgeschlossen. Damit kann Giga Storage die nächsten Schritte hin zu einer endgültigen Investitionsentscheidung einleiten, die für das vierte Quartal 2026 geplant ist. Der Baubeginn ist für die erste Jahreshälfte 2027 vorgesehen, die Inbetriebnahme für 2028.

Großbatteriespeicher Albatross eines von drei Projekten

Albatross ist eines von drei deutschen Großbatteriespeicher-Projekten mit jeweils 350 MW Leistung und 1.400 MWh Speicherkapazität, die Giga Storage von Isenau übernommen hat. Die beiden weiteren Projekte sind Pelican und Kingfisher. Alle drei Projekte wollen beide Unternehmen gemeinsam weiterentwickelt. „Mit dem Erreichen der Baureife des Projekts Albatross werden unsere Ambitionen in Deutschland Realität. Mit den Projekten Pelican und Kingfisher bauen wir unsere Projektpipeline in Deutschland weiter aus und kommen unserem Ziel näher, europaweit mehrere Gigawatt Speicherleistung zu betreiben“, sagt Kevin Dijkers, CEO von Giga Storage.

Die Projekte Pelican und Kingfisher sind ebenfalls im Netzgebiet von Amprion geplant. Ihre Inbetriebnahme ist derzeit für das Ende des Jahrzehnts beziehungsweise die frühen 2030er-Jahre vorgesehen. Giga Storage plant, die Projekte langfristig zu besitzen und zu betreiben. Die erwarteten Investitionen für die Errichtung der drei Großspeicher-Anlagen belaufen sich insgesamt auf rund eine Milliarde Euro.

Quelle: Giga Storage | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH