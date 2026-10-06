Hardy-Barth-Wallbox integriert HEMS von Solar Manager

Das Heim-Energiemanagementsystem von Solar Manager läuft jetzt auch auf der Wallbox von eCharge Hardy Barth. Zusätzliche Hardware ist nicht nötig.

Solar Manager, Schweizer Hersteller eines Heim-Energiemanagementsystems (HEMS), arbeitet mit dem Wallbox-Hersteller eCharge Hardy Barth zusammen. Sie bieten das herstellerunabhängige HEMS von Solar Manager direkt für die Hardy-Barth-Wallbox ab der Version 2 an. Bislang bedeutet die Installation eines lokalen HEMS in vielen Fällen auch die Installation zusätzlicher Hardware. Solar Manager und Hardy Barth gehen gemeinsam einen anderen Weg: Die Solar-Manager-Software läuft direkt auf der Hardware von Hardy Barth. Damit wird die Wallbox zur lokalen Hardwarebasis für ein umfassendes Energiemanagement, das die Energieflüsse im gesamten Zuhause intelligent steuert und lokal optimiert.

Kunden erhalten damit nicht lediglich zusätzliche Funktionen für ihre Wallbox, sondern können ein umfassendes Energiemanagement aktivieren. Das Besondere: Die Lösung ist nicht auf Neugeräte beschränkt. Auch Besitzer bereits installierter, kompatibler Hardy-Barth-Wallboxen können den Solar Manager aktivieren. Die notwendige Hardwarebasis ist bereits vorhanden. Das HEMS wird über die Hardy-Barth-Plattform aktiviert und anschließend auf der Wallbox bereitgestellt.

Trennung von HEMS-Software und physischer Hardwareplattform

Die Integration auf der Wallbox verändert die technische Architektur, nicht aber die Grundprinzipien des Solar Managers. Das HEMS wird nicht zu einer reinen Cloud-Lösung. Die sichere Kommunikation und Steuerung vor Ort bleiben laut Hersteller erhalten. Technisch wird die Hardy-Barth-Wallbox zur Laufzeitumgebung für die lokale Solar-Manager-Software. Zentrale HEMS-Funktionen führt damit die bereits vorhandene Hardware aus. Die Kommunikation mit Wechselrichtern, Batteriespeichern, Wärmepumpen, weiteren Wallboxen und anderen Energiekomponenten erfolgt weiterhin lokal.

Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist die Trennung von HEMS-Software und physischer Hardwareplattform. Solar Manager ist so aufgebaut, dass die Energiemanagement-Funktionen nicht zwingend an ein eigenes Gateway gebunden sind. Erfüllt eine Partnerhardware die erforderlichen technischen Voraussetzungen hinsichtlich Rechenleistung, Schnittstellen, Kommunikation und Sicherheit, kann sie als lokale Laufzeitumgebung für Solar Manager dienen. Die breite Gerätekompatibilität von Solar Manager bleibt dabei erhalten. Ebenso werden regulatorische Anforderungen an eine sichere und lokale Kommunikation zum Beispiel via EEBUS weiterhin erfüllt.

„Wir haben unsere Wallbox von Anfang an als leistungsfähige und zukunftsfähige Plattform gedacht, so verfügt der Ladecontroller seit Jahren über die Schnittstelle der ISO 15118, die entsprechend bidirektionale AC-Ladevorgänge ermöglichen wird“, sagt Hardy Barth. „Gemeinsam mit Solar Manager nutzen wir diese technische Basis jetzt weit über das Laden hinaus.“

Hardy-Barth-Wallbox bietet zahlreiche Netzwerkanbindungen

Die gemeinsame Lösung soll insbesondere Installation und Nachrüstung vereinfacht. Installationsbetriebe müssen weniger separate Hardware montieren, anschließen und in Betrieb nehmen. Die Netzwerkanbindung soll unkompliziert bleiben. Neben Ethernet und Mobilfunk unterstützen die Hardy-Barth-Wallboxen Powerline Communication (PowerLAN). Die Datenverbindung zu den übrigen Energiekomponenten kann so über die ohnehin vorhandene Stromleitung erfolgen – ohne zusätzliches Netzwerkkabel zur Garage oder zum Carport.

Mit der Aktivierung erhalten Nutzer nicht nur eine intelligente Wallbox-Steuerung. Ihnen steht das gesamte herstellerunabhängige Ökosystem des Solar Managers zur Verfügung. Die Hardy-Barth-Wallbox wird damit mit über 600 Geräten unterschiedlicher Hersteller kompatibel – von Photovoltaik-Anlagen und Wechselrichtern über Batteriespeicher und Wärmepumpen bis hin zu Wallboxen und weiteren steuerbaren Verbrauchern. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Kooperationen mit Messstellenbetreibern und Stromanbietern.

Quelle: Solar Manager | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH