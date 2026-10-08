Semitransparente Solar-Terrassenüberdachung

Die Photovoltaik-Terrassenüberdachung von Sonnenliebe basiert auf drei oder vier Meter langen bifazialen Glas-Glas-Solarmodulen, die zugleich die regendichte Dachfläche bilden. Die semitransparente Ausführung der PV-Module lässt rund 33 Prozent des Sonnenlichts durch.

Das Unternehmen Sonnenliebe hat mit dem Solarcube One eine Solar-Terrassenüberdachung entwickelt, die Wetterschutz, Tageslicht und Stromerzeugung verbindet. Drei oder vier Meter lange bifaziale Glas-Glas-Solarmodule bilden zugleich die regendichte Dachfläche.

Gegründet wurde Sonnenliebe im April 2025 in Neustadt in Holstein. Maschinenbauingenieur Darryl Dee Großmann verantwortet Technik, kaufmännische Leitung und den digitalen Markenauftritt. Dachdeckergeselle Jimmy Staudenmaier leitet Fertigung, Montage und Vertrieb. Am Anfang stand ein Wunsch von Jimmys Eltern: Eine überdachte Terrasse, die Solarstrom erzeugt, ohne das neu eingedeckte Hausdach zu verändern. Großmann und Staudenmaier entwickelten deshalb gemeinsam ein eigenes System mit langen Solarmodulen, viel Tageslicht und integrierter Technik.

Eine typische Ausführung der PV-Terrassenüberdachung mit einer Größe von etwa 6 x 4 Metern erreicht rund 3,08 kW Leistung. Die bifazialen Glas-Glas-PV-Module lassen laut Hersteller rund 33 Prozent Tageslicht durch und sind als Verbundsicherheitsglas für den Überkopfbereich ausgelegt. Integriertes Kabelmanagement führt die Leitungen innerhalb der Konstruktion. Eine Wartungsklappe hält die Technik zugänglich. Batteriespeicher, Wechselrichter, Smart Meter, Beleuchtung, Markisen, Glasschiebewände und Heizstrahler ergänzen den Solarcube nach Bedarf.

Sonnenliebe liefert den vorkonfigurierten Bausatz für die Photovoltaik-Terrassenüberdachnung deutschlandweit. Eine Montage bietet das Unternehmen ebenfalls an, derzeit sind Bayern und Baden-Württemberg aber ausgenommen. Ohne Bauantragsverfahren soll die übliche Lieferzeit sechs bis acht Wochen betragen. Eine typische Montage dauert laut Unternehmen ein bis zwei Tage. Den Netzanschluss der Solar-Terrassenüberdachung macht ein Elektrofachbetrieb. Im Norden hat das Unternehmen einen festen Partner. Andernorts unterstützt Sonnenliebe die Kund:innen bei der Abstimmung.

Quelle: Sonnenliebe | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH