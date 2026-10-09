Effizienzhaus-55-Plus-Förderung: Mittel aufgestockt

Mit der Effizienzhaus-55-Plus-Förderung unterstützt der Bund den Bau von effizienten Gebäuden, die vollständig mit erneuerbaren Energien geheizt werden. Da die Mittel schon fast aufgebraucht waren, hat der Bund nun weitere Gelder bereitgestellt.

Die Bundesregierung stellt zusätzliche Mittel für die Effizienzhaus-55-Plus-Förderung (EH55-Plus-Förderung) bereit. Wegen der hohen Nachfrage in den vergangenen Monaten wäre das ursprünglich eingeplante Budget von 800 Millionen Euro voraussichtlich noch vor Jahresende ausgeschöpft gewesen. Nach Angaben des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) hat der Bund seit dem Programmstart im Dezember 2025 rund 52.100 Wohneinheiten mit einem Kredit- und Zuschussvolumen von rund 4,9 Milliarden Euro gefördert. Noch Ende September hatte das BMWSB mitgeteilt, dass eine Aufstockung der Mittel nicht vorgesehen ist.

„Die EH55-Plus-Förderung ist ein Erfolg, die Nachfrage ist groß. Rund 52.100 Wohnungen, die genehmigt, aber nicht gebaut waren, sind jetzt in der Umsetzung“, sagt Bauministerin Verena Hubertz „Die Nachfrage ist in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Deshalb stellen wir zusätzliche Mittel bereit. Wer eine Baugenehmigung in der Tasche hat, kann weiter darauf setzen: Die Förderung kann bis zum Jahresende in Anspruch genommen werden.” Welchen Umfang die Aufstockung hat, dazu hat sich die Ministerin nicht geäußert.

Eckdaten der EH55-Plus-Förderung

Der Bund fördert den Neubau und der Ersterwerb von Wohn- und Nichtwohngebäuden im Effizienzhausstandard 55. Die Wärmeerzeugung muss zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien erfolgen.

Bei Antragstellung muss eine gültige Baugenehmigung vorliegen.

Es gibt zinsverbilligte KfW-Kredite von bis zu 100.000 Euro je Wohneinheit.

Kommunale Gebietskörperschaften können einen Zuschuss von 7,5 Prozent direkt bei der KfW beantragen.

Interessierte können Anträge bei der bundeseigenen Förderbank KfW noch bis zum 31. Dezember 2026 stellen. Allerdings können die Fördermittel schon vorher vollständig ausgeschöpft sein und dann ist keine EH55-Plus-Förderung mehr möglich.

Weitere Informationen zum Förderprogramm Effizienzhaus 55 Plus sind für Privatpersonen und Unternehmen und öffentliche Einrichtungen auf der Website der KfW unter den nebenstehenden Verlinkungen zu finden.

Quelle: BMWSB | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH