Klima-Sachverständigenrat Baden-Württemberg: Wind und PV konsequent ausbauen

Die Treibhausgasemissionen Baden-Württembergs sind im Jahr 2025 angestiegen. Der Klima-Sachverständigenrat des Landes fordert daher mehr Tempo beim Klimaschutz und einen konsequenten Ausbau von Windenergie und Photovoltaik.

Der Klima-Sachverständigenrat Baden-Württemberg hat seine diesjährige Stellungnahme zum Fortschritt des Klimaschutzes in Baden-Württemberg vorgelegt. Er bewertet den Fortschritt beim Klimaschutz im Land mit Blick auf das Jahr 2025 kritisch. Nach dem aktuellen Emissionsbericht sind die Treibhausgasemissionen Baden-Württembergs 2025 um 4,4 Prozent gestiegen. Damit liegt die gegenüber 1990 erreichte Emissionsminderung bei 27,4 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalenten. Um das gesetzlich festgelegte Minderungsziel von 65 Prozent bis 2030 zu erreichen, müsste das Land die jährlichen Emissionen innerhalb der verbleibenden fünf Jahre von rund 64 auf 32 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente halbieren.

„Die aktuelle Emissionsentwicklung zeigt, dass Baden-Württemberg beim Klimaschutz massiv nachsteuern muss.“ sagt Maike Schmidt, Vorsitzende des Klima-Sachverständigenrats Baden-Württemberg und unterstreicht: „Die gesetzlichen Klimaschutzziele sind aus wissenschaftlicher Sicht nicht nur angemessen, sondern zwingend erforderlich, um Bevölkerung und Wirtschaft ausreichend vor den Folgen des Klimawandels zu schützen.“

Neben dem deutlichen Anstieg der Emissionen aus der fossilen Stromerzeugung gibt es in der Energiewirtschaft auch Fortschritte: Die erneuerbaren Energien deckten 36,4 Prozent des Bruttostromverbrauchs in Baden-Württemberg, was ein neuer Höchststand ist. Zum Vergleich: Bundesweit waren es 56 Prozent. Es bestehen weiterhin Hemmnisse er erneuerbare Energien in Baden-Württemberg, unter anderem bei den Netzanschlusskapazitäten. Der Klima-Sachverständigenrat empfiehlt deshalb, den Ausbau von Windenergie und Photovoltaik konsequent voranzutreiben und bestehende Engpässe gezielt anzugehen.

Auch im Verkehrssektor sieht der Klima-Sachverständigenrat Handlungsbedarf. Zwar gingen die Emissionen 2025 leicht zurück, der Verkehr bleibt jedoch der größte Emissionssektor des Landes. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, sind daher weitere Maßnahmen erforderlich. Im Mittelpunkt sollten ein flächendeckender und vernetzter Umweltverbund, eine attraktivere Ausgestaltung des Mobilitätspasses, der weitere Ausbau der Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur sowie ein beschleunigter Hochlauf von Elektromobilität und Ladeinfrastruktur stehen. Auch für die anderen Sektoren hat der Klima-Sachverständigenrat insgesamt über 80 konkrete Maßnahmenvorschläge unterbreitet.

BUND kritisiert Klimapolitik in Baden-Württemberg

Der BUND befürchtet dagegen Rückschritte beim Klimaschutz im Südwesten. „Die Treibhausgas-Emissionen sind wieder gestiegen. Ein Sommer mit Hitzewellen, wie wir sie noch nicht erlebt haben, liegt hinter uns. Die Dürre wird uns noch weiter begleiten – in der Landwirtschaft, in der Schifffahrt und im Naturschutz“, sagt Sylvia Pilarsky-Grosch, Landesvorsitzende des BUND Baden-Württemberg. Die Naturschutzorganisation kritisiert vor diesem Hintergrund, dass die Regierungskoalition ihr Klimaschutz-Zwischenziel für das Jahr 2030 verwässern will. Zudem wolle sie die Verantwortung der Ministerien für einzelne Bereiche abschaffen und Verfehlungen auf der Bundesebene als Rechtfertigung für eine mangelnde Zielerreichung nutzen. „Es darf keinerlei Rückschritte beim Klimaschutz geben. Auch nicht beim Monitoring der Fortschritte. Der Klimasachverständigenrat muss gestärkt statt geschwächt werden“, so Pilarsky-Grosch.

Positiv sieht der BUND die Klimaschutzmilliarde. Deren Zusammensetzung sei zwar weiterhin unklar. Sie zeige aber, dass die Koalition verstanden hat, dass die Finanzierung eine der wesentlichen Fragen ist, wenn es darum geht, Klimaschutzziele wirksam werden zu lassen. „Dies zeige sich auch bei Formulierungen zur Finanzierung von Stadtwerken und Energieversorgern, die die wesentlichen Herausforderungen adressieren. Beim Ausbau von Windenergie und Photovoltaik finden sich ebenso gute Ansätze wie bei der Strominfrastruktur”, so Pilarsky-Grosch.

Die Stellungnahme des Klima-Sachverständigenrats Baden-Württemberg ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: Klima-Sachverständigenrat, BUND BW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH