EcoFlow bringt OCEAN 2 Batterie mit 8 kWh in den DACH-Markt

EcoFlow Europe bietet die neue OCEAN 2 Batterie als 8-kWh-Modul ab dem 15. November 2026 über Fachpartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Das Modul richtet sich an Haushalte, kleine Gewerbebetriebe und landwirtschaftliche Betriebe.

Die neue OCEAN 2 Batterie verfügt nach Angaben von EcoFlow über 8,03 kWh Nennkapazität und 7,76 kWh nutzbare Kapazität. Bis zu zwölf Module lassen sich zu einem System kombinieren. Der Hersteller beziffert dessen maximale Nennkapazität auf rund 96 kWh. Bestehende Anlagen können laut EcoFlow auch durch den gemeinsamen Betrieb mit 5-kWh-Batterien erweitert werden.

Eine DC-DC-Architektur auf Modulebene ermöglicht nach Unternehmensangaben den gemeinsamen Betrieb von Batterien unterschiedlichen Alters und Zustands. Die Kompatibilität umfasst auch bereits installierte 5-kWh-Einheiten der Vorgängergeneration. Betreiber können damit laut EcoFlow vorhandene Batterien bei einer Erweiterung weiter nutzen.

OCEAN 2 Batterie: Leistung mit zeitlichen Grenzen

Das Modul verwendet Lithium-Eisenphosphat-Zellen mit 314 Ah. Die Nennleistung beträgt beim Laden und Entladen jeweils 4,1 kW. Als maximale Entladeleistung nennt EcoFlow 6,4 kW. Diesen Wert ermittelte das Unternehmen unter Laborbedingungen bei 25 °C mit einem OCEAN 2 Hybridwechselrichter. Die Entladedauer bei dieser Leistung beträgt höchstens 30 Minuten; die tatsächliche Leistung kann abweichen.

In Verbindung mit dem OCEAN 2 Dreiphasen-Hybridwechselrichter nennt EcoFlow außerdem bis zu 8,2 kW Entladeleistung für höchstens zehn Sekunden. Das entspricht 200 Prozent der Nennentladeleistung des Batteriemoduls. Die verfügbare Überlastleistung hängt laut Hersteller vom eingesetzten Wechselrichter ab. Solche kurzzeitigen Leistungsspitzen sollen im Ersatzstrombetrieb beispielsweise hohe Anlaufströme von Klimaanlagen und Motoren abdecken.

Die nutzbare Kapazität bezieht sich ebenfalls auf definierte Testbedingungen: 100 Prozent Entladetiefe sowie Laden und Entladen mit 0,2C bei 25 °C zu Beginn der Lebensdauer.

Aufstellung innen und außen

Das Modul misst 680 × 196 × 378 mm und wiegt rund 67,5 kg. EcoFlow gibt die benötigte Installationsfläche mit rund 0,13 m² an. Bei Wandmontage lassen sich bis zu drei Module übereinanderstapeln, bei Bodenmontage bis zu sechs. Die Installation muss ein qualifizierter Fachbetrieb übernehmen.

Laut Hersteller ermöglichen Schutzart IP66 und Korrosionsschutzklasse C4 die Innen- und Außenaufstellung. Der angegebene Betriebstemperaturbereich reicht von –20 °C bis 55 °C. Oberhalb von 40 °C sowie oberhalb von 2.000 Metern Höhe kann die Leistung sinken. Eine integrierte Zellheizung und eine Luftkühlung übernehmen das Temperaturmanagement.

Zur Überwachung gehören EcoFlow zufolge eine Wassereintrittserkennung und ein cloudbasiertes Frühwarnsystem des Batteriemanagementsystems (BMS). Das Unternehmen nennt außerdem die Erfüllung der Anforderungen von VDE-AR-E 2510-50, IEC/EN 62619 und IEC/EN 62040-1.

Wechselrichter und Montage bestimmen die Erweiterung

Das neue Modul ist laut EcoFlow mit allen EcoFlow-Hybridwechselrichtern für Privathaushalte von 3 bis 29,9 kW kompatibel. Dieser Leistungsbereich beschreibt die kompatiblen Wechselrichter, nicht die Entladeleistung eines einzelnen Batteriemoduls.

Für Erweiterungen seien weder ein zusätzliches Gehäuse noch eine Neuverdrahtung erforderlich. Die Garantie beträgt zehn Jahre und lässt sich über den Installateur auf 15 Jahre verlängern. Für die Erweiterungsplanung sind damit mehrere Angaben relevant: Bis zu zwölf Batterien sind pro System möglich, während EcoFlow je Montagestapel drei beziehungsweise sechs Module vorsieht.

Quelle: EcoFlow GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH