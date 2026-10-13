Elektrifizierung mit Erneuerbaren: IRENA fordert Systemreformen

Der neue World Energy Transitions Outlook beschreibt, wie Strom fossile Energieträger in den Verbrauchssektoren verdrängen soll. Für die Elektrifizierung mit Erneuerbaren fordert IRENA abgestimmte Investitionen in Netze, Speicher und Energieeffizienz.

Die Internationale Organisation für Erneuerbare Energien (IRENA) fordert, die Elektrifizierung mit Erneuerbaren bis 2035 vorrangig zu beschleunigen. Ihr am 13. Oktober veröffentlichter World Energy Transitions Outlook (WETO) 2026 beschreibt dafür einen Umbau des weltweiten Energiesystems. Im zugrunde liegenden 1,5-Grad-Szenario veranschlagt IRENA zwischen 2026 und 2050 Investitionen von jährlich rund 10,3 Billionen US-Dollar.

Der Großteil dieser Mittel müsste laut IRENA in erneuerbare Energien, Stromnetze, Flexibilitätsmaßnahmen und die Elektrifizierung der Endverbrauchssektoren fließen. Entscheidend sei, dass erneuerbare Energien fossile Energieträger tatsächlich verdrängen. Der bloße Zubau von Erzeugungsanlagen reiche dafür nicht aus.

Elektrifizierung mit Erneuerbaren braucht Netze und Speicher

Im IRENA-Szenario steigt die weltweit installierte erneuerbare Leistung von derzeit 5,2 Terawatt auf rund 38,2 Terawatt bis 2050. Strom würde bis 2035 einen Anteil von 35 Prozent am Endenergieverbrauch erreichen, bis 2050 mehr als 50 Prozent. Zur Jahrhundertmitte kämen mehr als 80 Prozent der Stromerzeugung aus Solar- und Windenergie.

IRENA sieht jedoch eine wachsende Lücke zwischen dem Ausbau der Erzeugung und den Voraussetzungen für deren Nutzung. Nach Angaben der Organisation hält der Netzausbau mit dem Ausbau erneuerbarer Energien nicht Schritt. Zugleich steige der Energiebedarf, während die Fortschritte bei der Energieeffizienz hinter dem erforderlichen Tempo zurückblieben.

„Wir können die Energiewende nicht erfolgreich umsetzen, indem wir einfach nur erneuerbare Energien in ein unverändertes Energiesystem integrieren“, erklärt IRENA-Generaldirektor Francesco La Camera. Neben der Elektrifizierung nennt der Bericht effizientere Technologien und nachhaltige Kraftstoffe als Bestandteile des Umbaus. Ohne zusätzliche Netze, Speicher und Systemflexibilität drohten Engpässe.

IRENA beziffert wirtschaftliche Vorteile bis 2050

IRENA verbindet den Investitionsbedarf mit möglichen wirtschaftlichen Vorteilen. Im 1,5-Grad-Szenario beziffert die Organisation die gesellschaftlichen Gewinne bis 2050 auf rund 46 Billionen US-Dollar. Wie sich diese Summe zusammensetzt, erläutert die vorliegende Pressemitteilung allerdings nicht.

Die Beschäftigung im Bereich der erneuerbaren Energien könnte sich gegenüber heute mehr als verfünffachen. Als Ausgangswert nennt IRENA etwas mehr als 16 Millionen Arbeitsplätze. Diese Angaben beschreiben mögliche Ergebnisse des Szenarios, keine gesicherte Entwicklung.

Erzeugung, Infrastruktur und Verbrauch gemeinsam planen

Für die kommenden zehn Jahre benennt der Bericht sieben politische Prioritäten. Dazu zählen integrierte Energie- und Marktplanung, länderspezifische Fahrpläne, Netzmodernisierung sowie Industrie- und Investitionsstrategien. Hinzu kommen soziale und umweltpolitische Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit.

Für die Energiebranche bedeutet das: Der Ausbau erneuerbarer Erzeugung muss mit Investitionen in Netze, Speicher und elektrifizierte Anwendungen zusammenkommen. Nach Darstellung von IRENA entscheidet dieses Zusammenspiel darüber, ob zusätzlicher erneuerbarer Strom fossile Energieträger im Verbrauch verdrängt.

Quelle: IRENA | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH