Der Nettoförderbedarf einer vom EWI modellierten neuen Eigenheimanlage liegt nach Angaben des Bundesverbands Solarwirtschaft bei rund 0,8 Cent je erzeugter Kilowattstunde. In der Debatte über die Förderung für Solardächer spricht sich der Verband dafür aus, die Einspeisevergütung für kleine Anlagen beizubehalten.

Das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität zu Köln (EWI) hat im Auftrag des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar) die Förderung für Solardächer und die Kosten des Verteilnetzausbaus untersucht. Das EWI vergleicht die zugerechneten Verteilnetzausbaukosten je erzeugter Kilowattstunde. Für private Solardächer liegen sie nach Angaben des BSW-Solar im Mittel rund 48 Prozent unter denen von Solarparks. Der Vergleich bezieht sich auf geplante Ausbaukosten, die das EWI den Anlagentypen rechnerisch zuordnet.

Förderung für Solardächer und Verteilnetzausbau

Die EEG-Fördersätze für Solardächer liegen laut BSW-Solar bislang über denen für Solarparks. Betrachtet das EWI die untersuchten Förder- und Verteilnetzausbaukosten gemeinsam, ergibt sich nach Angaben des Verbands kein bedeutender Kostennachteil für Solardächer gegenüber Solarparks. Die Aussage bezieht sich auf diese beiden Kostenblöcke.

Der Nettoförderbedarf von rund 0,8 Cent gilt für den betrachteten Modellfall. Bezugsgröße ist der gesamte erzeugte Solarstrom einschließlich des Anteils, den der Haushalt selbst verbraucht. Die Einspeisevergütung bezieht sich auf den ins Netz eingespeisten Strom.

Einspeisevergütung für Anlagen bis 25 Kilowatt

Auf Fachebene gibt es nach Angaben aus der SPD eine Verständigung mit der Union. Demnach soll die Einspeisevergütung für neue kleine Solardächer bis 25 Kilowatt bestehen bleiben. Eine abschließende Einigung über das energiepolitische Gesamtpaket steht noch aus. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte ursprünglich vorgeschlagen, die Förderung zu streichen.

Der BSW-Solar begrüßt die Verständigung. Nach Einschätzung des Verbands würde eine Streichung der Einspeisevergütung den Ausbau kleiner Solardachanlagen bremsen, ohne die Kosteneffizienz des Stromsystems spürbar zu verbessern.

Einsparpotenzial bei Planung und Betrieb der Verteilnetze

Für das noch nicht abschließend verhandelte Netzpaket fordert der BSW-Solar einheitliche Netzanschlussregeln, mehr Digitalisierung und eine bessere Auslastung bestehender Leitungen. Auch Batteriespeicher sollen nach Ansicht des Verbands gezielt so eingesetzt werden, dass sie die Netze entlasten.

Der Verband verweist dazu auf eine separate Untersuchung von Agora Energiewende, Consentec und der Forschungsstelle für Energiewirtschaft. Ihr zufolge ließen sich beim Verteilnetzausbau bis 2045 rund 66 Milliarden Euro einsparen, wenn Netzbetreiber Planung und Betrieb ändern. Als Vergleich dient ein Szenario, in dem die Netzbetreiber ihre bisherige Praxis fortführen. Die Untersuchung nennt als Hebel eine bessere Auslastung bestehender Netze, intelligente Steuerung und den gezielten Einsatz flexibler Anlagen wie Batteriespeicher.

Quelle: BSW – Bundesverband Solarwirtschaft e. V. | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH