Im ersten Halbjahr 2026 hat sich der Ausbau der Windenergie global gesehen erheblich verlangsamt. Der Branchenverband WWEA geht aber von einem starken Wachstum in der zweiten Jahreshälfte aus.

Die World Wind Energy Association (WWEA) hat Statistiken zu den weltweiten Windkraftanlagen für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Sie basieren auf Daten und Prognosen von nationalen Verbänden, amtlichen Statistiken und Schätzungen der WWEA. Demnach hat sich der Ausbau der Windenergie erheblich verlangsamt. Die Neuinstallationen erreichten 59 GW und lagen damit deutlich unter den 71 GW des Jahres 2025. Im Jahresvergleich der zwölf Monate von Juli 2025 bis Juni 2026 beliefen sich die Neuinstallationen auf 159 GW, verglichen mit 152 GW im vorangegangenen Zeitraum. Dies spiegelt laut WWEA die nach wie vor starke Dynamik der Windkraftbranche weltweit wider. Basierend auf den Erwartungen der WWEA-Mitglieder geht man davon aus, dass sich der Ausbau der Windenergie in der zweiten Jahreshälfte 2026 wieder beschleunigen wird, sodass die Gesamtinstallationsleistung mit 173 GW ein ähnliches Niveau wie im Jahr 2025 erreichen wird.

Die derzeitige weltweite installierte Windenergie-Leistung hat 1.407 GW erreicht und wird voraussichtlich bis Ende dieses Jahres 1.521 GW erreichen. Für das Jahr 2030 erwartet die WWEA eine Gesamtleistung von mindestens 2.250 GW erwartet. Dies würde ein relativ stabiles jährliches Wachstum von derzeit 173 GW auf deutlich über 180 GW bedeuten.

Nach einem sehr starken Jahr 2025 begann das Jahr 2026 mit geringerer Dynamik, jedoch einem robusten Wachstum. Zunehmende Unsicherheiten in einigen Ländern könnten in diesem Jahr sogar zu mehr Installationen führen, da Investoren sich beeilen, von den bestehenden Rahmenbedingungen zu profitieren. Dies könnte jedoch mittelfristig leicht negative Auswirkungen haben.

China weltweit größter Windenergie-Markt

China bleibt mit Abstand der weltweit größte Windkraftmarkt. Im ersten Halbjahr 2026 hat das Land 38,7 GW Windenergieleistung installiert. Das ist deutlich weniger als im gleichen Zeitraum des Jahres 2025 als es 51,4 GW waren. Mit einer kumulierten Gesamtleistung von über 730 GW führt China weiterhin mit großem Abstand den weltweiten Ausbau der Windenergie an und hält 52 % der weltweiten Leistung, obwohl sich die Dominanz bei einem Anteil an den Neuinstallationen von 66 % im Vergleich zu 2025 verringert hat, als China fast 80 % des Marktes für Neuinstallationen ausmachte. Nur drei weitere Länder haben in der ersten Hälfte des Jahres 2026 jeweils mehr als 1 GW Windenergie-Leistung hinzugewonnen: Die USA 6,3 GW, Deutschland 3,3 GW und Indien 2,9 GW.

Die WWEA-Halbjahresstatistik zum globalen Windenergie-Ausbau ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: WWEA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH