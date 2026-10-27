Neues faltbares Solarmodul mit Glasabdeckung

Das Falt-Slim-Solarpanel der Marke Revolt ist mit monokristallinen Zellen ausgestattet und hat 200 Watt Leistung. Eine Glasabdeckung und ein Aluminiumrahmen soll eine lange Lebensdauer unterstützen.

Der Online-Händler Pearl hat ein neues faltbares Solarmodul im Portfolio. Das mobile Falt-Slim-Solarpanel der Marke Revolt liefert mit monokristallinen Zellen bis zu 200 Watt Leistung. Eine Glasabdeckung und ein Aluminiumrahmen sorgen für Stabilität, während das Gehäuse nach IP65 gegen Staub und Strahlwasser geschützt ist. Ausklappbare Stützfüße ermöglichen eine flexible Positionierung des Solarpanels. So lässt sich der Neigungswinkel an den Sonnenstand anpassen, um die verfügbare Solarenergie möglichst effizient zu nutzen.

Ein Anschlusskabel von XT60i auf MC4-kompatible Stecker ist enthalten. Das Solarmodul dient der mobilen Stromversorgung abseits von Steckdosen, etwa im Garten, im Wohnmobil, beim Camping, im Boot oder in der Berghütte. Die Nennspannung des Solarmoduls beträgt 12 Volt. Bei Spitzenlast erreicht die maximale Spannung 18,3 Volt. Die Leerlaufspannung gibt der Anbieter mit 21,36 Volt an. Dee maximale Stromstärke bei Spitzenlast liegt bei 10,93 A. der Kurzschluss-Strom beträgt 11,36 A. Das Solarmodul wiegt 9,2 kg.

Für den Transport lässt sich das Photovoltaik-Modul auf eine Größe von 73,5 × 80 × 3,7 Zentimetern zusammenklappen und in der mitgelieferten Tasche verstauen. Ausgeklappt hat es eine Größe von 147,1 x 80 x 1,9 Zentimetern. Bei Bedarf lassen sich mehrere kompatible Solarmodule miteinander kombinieren. Dadurch lässt sich die verfügbare Gesamtleistung erhöhen und flexibel an größere Verbraucher oder Energiespeicher anpassen.

Quelle: Pearl | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH