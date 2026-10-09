Seit im März 2026 die neue Fassung der Anschlussnorm VDE-AR-N 4105 erschienen ist, gibt es Unsicherheiten beim neuen vereinfachten Anschlussprozess für Photovoltaik-Kleinsterzeugungsanlagen, PV-Kleinstspeicher und DC-gekoppelte Solarspeichereinheiten. Die Clearingstelle EEG|KWKG hat den Stand der Dinge auf ihrer Internetseite aktualisiert.

Die Clearingstelle EEG|KWKG hat ihre Antwort auf die Häufige Rechtsfrage Nr. 1 „Was ist beim Anschluss von Stecker-Solargeräten (sogenannten Plug&Play-Anlagen, PV-Kleinstanlagen, oder Balkonkraftwerke) zu beachten?“ überarbeitet. Hintergrund ist eine Vielzahl von Anfragen zum neuen vereinfachten Anschlussprozess für Kleinsterzeugungsanlagen, Kleinstspeicher und kombinierte DC-gekoppelte Erzeugungs- und Speichereinheiten (EZSE) nach Abschnitt 4.4 der neuen VDE-AR-N 4105.

Seit März 2026 gibt es die neue Fassung der VDE-AR-N 4105. Die Norm regelt den Anschluss und den Betrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz. In der neuen Fassung gibt es für Kleinsterzeugungsanlagen, Kleinstspeicher und EZSE mit einer Scheinleistung von maximal 800 VA je Anschlussnutzeranlage einen vereinfachten Anschlussprozess mit Anzeige beim Netzbetreiber. Voraussetzung für den vereinfachten Anschluss für Balkonkraftwerke ist die Einhaltung der Produktnorm DIN VDE V 0126-95.

Ist die Mini-PV-Anlage steckerfertig oder nicht steckerfertig?

Die Clearingstelle EEG|KWKG geht davon aus, dass das vereinfachte Verfahren nicht anwendbar ist, wenn das Stecker-Solargerät mehr als 2 kW Solarmodulleistung hat. Anders sieht es bei nicht-steckerfertigen Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeichern oder EZSE aus. Hier ist das vereinfachte Verfahren nach Abschnitt 4.4 der VDE-AR-N 4105 auch bei mehr als 2 kW Solarmodul-Leistung anwendbar, wenn die maximale Erzeugungsscheinleistung von 800 VA nicht überschritten wird. Das gilt auch für kleine PV-Anlagen, die über einen Stecker Strom in das Netz einspeisen, aber nicht steckerfertig nach der Definition der Produktnorm sind.

Die Clearingstelle weist darauf hin, dass diese Aussagen eine vorläufige Einschätzung sind. Eine abschließende Beurteilung kann nur ein förmliches Verfahren liefern, das es bisher ab nicht gibt. Offen ist auch die Frage, ob bei Photovoltaik-Kleinsterzeugungsanlagen mit mehr als 2 kW Solarmodulleistung eine Elektrofachkraft für den Anschluss notwendig ist, sofern die Mini-PV-Anlage nicht mehr als 800 Watt in das Netz einspeist.

Die Häufige Rechtsfrage Nr. 1 „Was ist beim Anschluss von Stecker-Solargeräten (sogenannten Plug&Play-Anlagen, PV-Kleinstanlagen, oder Balkonkraftwerke) zu beachten?“ ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: Clearingstelle EEG|KWKG | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH