Solarfuture: Verstellbare Halterung für Balkonkraftwerke
Ob Glas-, Holz- oder Metallgeländer: Kaum ein Balkon gleicht dem anderen. Viele Halterungen für Steckersolargeräte sind dagegen starr auf ein Standardmaß ausgelegt. Solarfuture, ein Familienbetrieb aus Idstein im Taunus, geht einen anderen Weg und setzt auf Verstellbarkeit.
Die Halterungen für Balkonkraftwerke von Solarfuture lassen sich an vier Punkten verstellen und passen sich so an unterschiedliche Geländerformen, Solarmodule und Neigungswinkel an. Gesichert wird jedes Photovoltaik-Modul an acht Stellen: Vier U-Bolzen, zwei mittlere Befestigungen und zwei Haken. Viele marktübliche Halterungen arbeiten laut Solarfuturen mit nur vier Befestigungspunkten. Alle Kontaktstellen der Balkonkraftwerk-Halterung zum Geländer sind gummiert, damit der Balkon nicht verkratzt.
„Uns ist 2023 aufgefallen, dass es kaum Halterungen gibt, die stabil und gleichzeitig flexibel genug für unterschiedliche Balkone sind. Also haben wir selbst eine entwickelt”, sagt David Schaffer von Solarfuture. „Uns ging es von Anfang an um eine Halterung, der man auch bei Sturm vertraut. Und die an fast jeden Balkon passt, nicht nur an den Standardfall.”
Mehrere tausend Solarfuture-Halterungen sind inzwischen an Balkonen in ganz Deutschland im Einsatz. Einen Fall, in dem die Sturmsicherheit ein Problem war, gab es nach Angaben des Unternehmens bisher nicht. Damit Käufer vor der Bestellung wissen, welche Variante passt, bietet Solarfuture auf seiner Internetseite einen „Passt-Check“ an, der anhand von Geländertyp und Maßen die richtige Halterung für die Stecker-PV-Anlage vorschlägt.
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Quelle: Solarfuture | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH
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