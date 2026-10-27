Projektentwickler Diveo verkauft drei Agri-Photovoltaik-Co-Location-Projekte

Der Projektentwickler Diveo ist auf Agri-PV- und Batteriespeicherprojekte spezialisiert. Die Co-Location-Konzepte sollen eine flexible Vermarktung des erzeugten Solarstroms ermöglichen. Drei solcher Projekte hat nun ein etabliertes deutsches Energieversorgungsunternehmen aufgekauft.

Die Diveo GmbH hat drei Co-Location-Projekte von Agri-Photovoltaik mit Batteriespeicher an ein etabliertes deutsches Energieversorgungsunternehmen verkauft. Die drei Projekte befinden sich in Süddeutschland, verteilen sich auf unterschiedliche Mittelspannungsnetzgebiete und verfügen über eine Netzanschlussleistung im zweistelligen Megawattbereich.

Diveo ist eine Ausgründung des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE und entwickelt als unabhängiger Projektentwickler deutschlandweit Agri-PV- und Batteriespeicherprojekte. Im Mittelpunkt stehen wirtschaftlich tragfähige Co-Location-Konzepte, die eine langfristige landwirtschaftliche Nutzung mit erneuerbarer Stromerzeugung und flexibler Speicherbewirtschaftung verbinden. Ziel ist es, für Flächeneigentümer, landwirtschaftliche Betriebe und Anlagenbetreiber über Jahrzehnte hinweg wirtschaftlich attraktive Lösungen zu schaffen.

Die Projekte kombinieren landwirtschaftliche Nutzung mit Solarstromerzeugung durch nachgeführte Agri-PV-Trackersysteme und leistungsfähigen Batteriespeichern. Die Co-Location-Konzepte sollen eine flexible Vermarktung des erzeugten Stroms ermöglichen. Sie sollen zudem den Betrieb der Batteriespeicher als Misch- oder Graustromspeicher gewährleisten, die auch Strom aus dem öffentlichen Netz aufnehmen und vermarkten können.

„Der erfolgreiche Verkauf der drei Projekte zeigt, dass Agri-PV in Kombination mit Batteriespeichern auch für große Energieversorger ein attraktives Geschäftsmodell darstellt. Entscheidend ist das Zusammenspiel von Landwirten, die neue wirtschaftliche Perspektiven für ihre Flächen erschließen möchten, einer effizienten Projektentwicklung und langfristig orientierten Anlagenbetreibern. So entstehen Projekte, von denen Landwirtschaft und Energiewirtschaft gleichermaßen profitieren“, sagt Diveo-Geschäftsführer Kai Klapdor.

Das Beratungsunternehmen Carlsquare hat Diveo beim Verkauf der drei Agri-PV-Co-Location-Projekte beraten.

Quelle: Carlsquare | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH