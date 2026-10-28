Ein Antrag der Freien Wähler, der die Prüfung staatlicher Freiflächen-Parkplätze auf ihre Eignung für den Bau von Photovoltaik-Anlagen vorsieht, hat den zuständigen Landtagsausschuss genommen. Nun muss der Landtag entscheiden.

Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat einen Antrag der Landtagsfraktion der Freien Wähler beschlossen, der die Prüfung staatlicher Freiflächen-Parkplätze auf ihre Eignung für den Bau von Photovoltaik-Anlagen vorsieht. „Der Ausbau der Photovoltaik auf staatlichen Dächern schreitet in Bayern voran – doch es gibt noch ungenutztes Potenzial auf Freiflächen-Parkplätzen“, sagt Benno Zierer, klimapolitischer Sprecher der Freie-Wähler-Landtagsfraktion. „Im Unterschied zu reinen Freiflächenanlagen können Parkplatz-PV-Anlagen weiterhin genutzt werden, ohne zusätzliche Flächen zu verbrauchen. Zudem lässt sich durch die Kombination mit E-Ladestationen der erzeugte Strom direkt vor Ort verbrauchen und so die Stromnetze entlasten.“

Pernhard Pohl, Erster stellvertretender Vorsitzender und haushaltspolitischer Sprecher der Freie Wähler-Fraktion, ergänzt: „Die Prüfung der technischen und rechtlichen Machbarkeit sowie der Wirtschaftlichkeit sollte im Rahmen ohnehin geplanter Baumaßnahmen erfolgen – etwa bei der Erneuerung von Bodenbelägen oder der Installation von E-Ladepunkten. So lassen sich Synergien nutzen und Kosten sparen.“

Die Landtagsfraktion der Freien Wähler setzt sich damit für eine effiziente und flächensparende Nutzung staatlicher Infrastruktur ein, um die Energiewende in Bayern weiter voranzutreiben. Der Antrag sieht vor, dass die Staatsregierung bei größeren Baumaßnahmen an staatlichen Freiflächen-Parkplätzen prüft, ob diese für PV-Anlagen – idealerweise in Kombination mit E-Ladestationen – geeignet sind. Bisher hat Bayern bereits auf rund 650 von 1.300 geeigneten Dachflächen staatlicher Gebäude Photovoltaik-Anlagen installiert. Parkplatz-PV-Anlagen könnten dieses Potenzial weiter ausbauen.

Der Antrag der Freien Wähler sieht eine Prüfung der Parkplätze für die Eignung als Photovoltaik-Standort vor. Ob nach erfolgreicher Prüfung auch ein Bau erfolgt muss, ist im Antrag nicht vorgesehen.

Quelle: Freie Wähler | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH