Mahle nimmt Deutschlands größte PVT-Anlage in Betrieb

Mit der PVT-Anlage auf den Dächern des Werks in Vaihingen an der Enz macht das Unternehmen Mahle seine Wärmeversorgung am Standort nahezu unabhängig von fossiler Energie. Deutschlands größte PVT-Anlage stellt Wärme und Strom für eine Wärmepumpe bereit.

Der Autozulieferer Mahle hat eine photovoltaisch-thermische Solaranlage an seinem Standort in Vaihingen an der Enz vollständig in Betrieb genommen. Es soll sich Deutschlands derzeit größte PVT-Anlage handeln. Damit kann das Werk seinen bislang fossil gedeckten Wärmebedarf nahezu vollständig durch lokal erzeugte Solarwärme ersetzen. Die 2.000 Quadratmeter große PVT-Anlage besteht aus über 1.000 PVT-Kollektoren, einem Erdsondenfeld und einer Wärmepumpe. Neben Wärme erzeugt sie für den Standort auch Strom aus Solarenergie.

Die PVT-Kollektoren stammen vom Dresdner Unternehmen Sunmaxx. Bei der Entwicklung der Kühlplatten für diese Hybridmodule hat Mahle seine im Automobilbereich etablierte Thermomanagement-Expertise eingebracht. Auf der Rückseite der PVT-Module befinden sich die von Mahle entwickelten Kühlplatten: Sie nehmen Wärme von den Solarzellen auf und führen sie der Wärmeversorgung zu. Zudem begrenzt die Wärmeabfuhr die temperaturbedingten Leistungsverluste der Solarzellen. Die Technologie kommt bereits in der Serienproduktion von Mahle-Komponenten für Elektrofahrzeuge zum Einsatz und wird nun auch zur Wärmegewinnung in PVT-Modulen eingesetzt.

Deutschlands größte PVT-Anlage entstand ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs

Die Kühlplatte ist vollflächig thermisch an das PV-Modul angebunden. Dadurch wird die in den Solarzellen entstehende Solarwärme über die gesamte Fläche auf das Wärmeträgerfluid übertragen und kann anschließend genutzt werden. Die vollflächige thermische Anbindung der Kühlplatte soll einen optimalen Wärmeübergang und eine effizientere Nutzung der in den Solarzellen entstehenden Wärme ermöglichen. „Wir sind besonders stolz, diese zukunftsweisende Technologie hier am Standort aufgebaut zu haben – und das auf bestehenden Strukturen ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs”, sagt Werkleiter Joachim Wulff.

Mit mehr als 430 kW elektrischer Leistung und prognostizierten 1.086 Megawattstunden thermischer Energie pro Jahr deckt die Anlage nahezu den gesamten Wärmebedarf des Standorts. Dabei dient das Erdsondenfeld als saisonaler Wärmespeicher. Die im Sommer eingebrachte Wärme steht der Wärmepumpe im Winter als Wärmequelle zur Verfügung. „Mit unserer PVT-Anlage in Vaihingen schaffen wir einen einzigartigen Brückenschlag von ausgereifter Automobiltechnologie hin zu wegweisender Energietechnik und unterstreichen damit die konsequente Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie“, sagt Martin Wellhöffer, Mitglied der Mahle Konzern-Geschäftsführung und verantwortlich für den Geschäftsbereich Thermal and Fluid Systems.

Quelle: Mahle | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH