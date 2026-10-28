Roter PVT-Kollektor für historische Gebäude von TWL-Technologie

Der neue PVT-Kollektor von TWL-Technologie ist rot. Er hat eine Nennleistung von 400 Watt elektrisch und 1.100 Watt thermisch und ist für die Kombination mit einer Solewärmepumpe in historischen Gebäuden gedacht.

TWL-Technologie hat einen neuen PVT-Kollektor in der Farbe Rot auf den Markt gebracht. Der Prisma PVT RBX Red ist für Gebäude gedacht, bei denen sich rote Photovoltaik-Thermie-Module besser in das Dachbild einfügen. Dazu zählen sowohl historische und denkmalgeschützte Gebäude als auch design-affine Projekte. Der neue PVT-Kollektor kann ab sofort direkt bei TWL-Technologie bestellt werden.

Wie sein schwarzes Pendant kombiniert die RED-Variante des PVT-Kollektors ein Doppelglas-PV-Modul und einen Rollbond-Wärmetauscher. Das PVT-Modul kann sowohl Strom als auch Wärme erzeugen und ist für den Einsatz mit Solewärmepumpen konzipiert. Ein KI-optimiertes Kanalsystem zwischen den Aluminiumblechen soll für einen optimalen Wärmetransfer aus der Umgebungsluft sorgen. Das RED-Modul besteht aus 144 monokristallinen TopCon-Zellen, die maximal 400 Watt elektrisch und 1.100 Watt thermisch leisten. Dank Plugin-Schnellverbindern sollen sich die hydraulischen Anbindungen, die als Panzerschläuche ausgeführt sind, schnell und werkzeugfrei montieren.

„Es gibt zwar keine einheitlichen Vorschriften oder Gesetze, aber zahlreiche Gemeinden und Denkmalämter empfehlen bei rotgedeckten Dächern wie beispielsweise Kirchen den Einsatz von roten Solarmodulen“, sagt PVT-Produktmanager Christian Holst. „Bei historischen Gebäuden ist die optische Einbindung von Solartechnik oft eine besondere Herausforderung. Mit dem Prisma PVT RBX Red möchten wir Hürden überwinden und Gemeinden und Gebäudeeigentümern neue Möglichkeiten eröffnen, Strom und Wärme auf dem eigenen Dach zu gewinnen und die Dekarbonisierung historischer Gebäude voranzubringen.“

Die TWL-Technologie stellt den neuen RED-Kollektor vom 24. bis zum 26. November auf der internationalen Fachmesse HeatExpo aus. Besucher finden das Unternehmen auf dem Messegelände in Dortmund am Stand 4.G14.

Quelle: TWL-Technologie | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH