MVV Trading und Solarcomplex: Hybrid-PPA für Photovoltaik mit Speicher

MVV Trading und Solarcomplex haben einen Hybrid-PPA für einen Solarpark mit Batteriespeicher bei Tengen abgeschlossen. Der Vertrag sichert die Vermarktung des Solarstroms zum Festpreis für fünf Jahre.

MVV Trading und Solarcomplex haben einen fünfjährigen Hybrid-PPA für Photovoltaik und Batteriespeicher im Co-Location-Projekt Kaltes Brünnele bei Tengen abgeschlossen. Der Stromabnahmevertrag kombiniere eine Photovoltaikanlage mit 4,5 MWp und einen Batteriespeicher mit 3,6 MW Leistung und 7,2 MWh Kapazität, teilte MVV mit.

Der Speicher werde ausschließlich mit Solarstrom aus der zugehörigen Photovoltaikanlage geladen. Strom aus dem öffentlichen Netz beziehe er nicht. So könne die Anlage Solarstrom bei niedrigen Marktpreisen zwischenspeichern und später einspeisen.

Das Hybrid-PPA bündele die Optimierung und Vermarktung beider Anlagen in einem Vertrag. MVV Trading übernehme die Vermarktung ab dem 1. Juni 2027. Sie umfasse auch die Stromherkunftsnachweise und erfolge über fünf Jahre zum Festpreis im Pay-as-Injected-Modell (PaI).

MVV Trading verantworte nach eigenen Angaben sowohl die Optimierung als auch die Vermarktung und trage die damit verbundenen Marktpreisrisiken und -chancen. Jede eingespeiste Megawattstunde werde über die fünfjährige Vertragslaufzeit zu einem festen Preis vergütet, erklärt Geschäftsführer Dr. Jan Brübach.

Das Hybrid-PPA schaffe Erlös- und Planungssicherheit und bilde damit die wirtschaftliche Grundlage des Projekts, sagt Bene Müller, Vorstand Kapital und Öffentlichkeit von solarcomplex.

MVV Trading ist die Handelstochter der MVV Energie AG. Das Unternehmen bietet unter anderem Dienstleistungen zur Direkt- und Flexibilitätsvermarktung sowie zu Power Purchase Agreements an.

Solarcomplex habe nach eigenen Angaben bislang rund 20 Wärmenetze, etwa 200 MW Solarkraftwerke sowie Windkraft-, Biogas- und Holzenergieanlagen realisiert.

Quelle: MVV | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH