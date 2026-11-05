Solarwatt erhält bauaufsichtliche Zulassung für TOPCon-BIPV-Modul

Solarwatt bringt ein bauaufsichtlich zugelassenes Glas-Glas-Modul (TopCon) auf den Markt. Es eignet sich für gebäudeintegrierte PV etwa in Fassaden und für Carports.

Solarwatt hat für sein Glas-Glas-Modul Solarwatt Panel vision M 5.0 construct eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des Deutschen Instituts für Bautechnik erhalten. Damit sei das TOPCon-Modul in Deutschland für Überkopf-Anwendungen wie Carports und Parkplatzüberdachungen sowie für Fassaden zugelassen, teilte das Dresdner Unternehmen mit.

Nach Angaben von Solarwatt soll das Modul den Einsatz gebäudeintegrierter Photovoltaik (BIPV) erleichtern. Das Unternehmen verweist auf steigende Projektzahlen, kommunale Förderprogramme und Solarpflichten für bestimmte neue Parkflächen in mehreren Bundesländern.

Bauaufsichtliche Zulassung soll BIPV-Projekte vereinfachen

Bei BIPV-Projekten erhöhten bauaufsichtliche Anforderungen laut Solarwatt den Planungs- und Genehmigungsaufwand. Für Module ohne abZ könnten je nach Anwendung projektspezifische Nachweise oder eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) durch die Oberste Bauaufsichtsbehörde erforderlich sein.

Die Zulassung soll nach Einschätzung des Unternehmens den bürokratischen Aufwand für ausführende Betriebe verringern. Architekten, Planer und Installationsbetriebe erhielten damit ein geprüftes Baumittel für Carports, Parkplatzüberdachungen und Fassadenanlagen. Solarwatt erwartet dadurch mehr Planungssicherheit sowie eine einfachere und schnellere Umsetzung von BIPV-Projekten.

Solarwatt biete Glas-Glas-Module mit abZ bereits seit 2020 an. Mit construct-Modulen habe das Unternehmen bislang BIPV-Projekte mit einer Gesamtspitzenleistung von rund 33 Megawatt umgesetzt.

Die neue Generation nutze dafür bifaziale TOPCon-Halbzellen. Solarwatt beziffert die höhere Leistung pro Quadratmeter gegenüber der Vorgängergeneration auf mehr als 20 Prozent. Die Module erreichten bis zu 227 Wattpeak pro Quadratmeter.

Mit einer Glasdicke von 3,2 Millimetern und einem verstärkten Rahmen sollen die Module auch hohen Schnee- und Windlasten standhalten. Solarwatt nennt als mögliche Einsatzorte unter anderem alpine Regionen und hohe Fassaden. Zudem erfüllten die Module anspruchsvolle Brandschutzanforderungen und seien widerstandsfähig gegen Hagelschlag.

Die neue Modulgeneration ist laut Solarwatt ab sofort lieferbar. Das Unternehmen gewähre ferner auf die construct-Module eine Produktgarantie von 30 Jahren und garantiert danach eine Restleistung von mindestens 90 Prozent.

Solarwatt gibt außerdem an, dass seine Module einen rund 50 Prozent niedrigeren CO₂-Fußabdruck als vergleichbare Standardmodule aufwiesen.

Quelle: Solarwatt | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH