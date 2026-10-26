Gebäudeintegrierte Photovoltaik: Solardach auf dem Hafenwirt am Chiemsee

Gastronomiebetriebe haben einen hohen Strombedarf für Küche, Kühlung, Spülmaschinen und Lüftung. Das Beispiel des Hafenwirtes am Chiemsee zeigt, wie sich die Stromgewinnung mit Photovoltaik-Anlagen mit der Erhaltung des Landschaftsbildes verbinden lässt.

In Seebruck am Chiemsee hat das Restaurant Hafenwirt ein gebäudeintegriertes Solardach von Roofit.Solar installiert. Seit der Inbetriebnahme der bauwerksintegrierten Photovoltaik-Anlage (BIPV) im März dieses Jahres sie rund 67.000 Kilowattstunden Solarstrom erzeugt. Im August deckte sie 85 Prozent des Strombedarfs. Als Solaranlage ist das Dach dabei kaum zu erkennen, denn es sieht aus wie ein normales schwarzes Metalldach.

Seit den 1970er Jahren bildet die Hafeninsel Seebruck das Herzstück des Chiemseeparks Seebruck. Das Gebäudeensemble ist durch die traditionelle Holzschindelbedachung geprägt. Als das alte Schindeldach des Hafenwirts morsch wurde, suchte die Gemeinde für die 900 Quadratmeter große Dachfläche eine wirtschaftliche Lösung, die das Bild der Insel nicht stört. Nach Diskussionen im Gemeinderat und in Abstimmung mit der Schlösser- und Seenverwaltung Chiemsee entschied man sich für das Solardach von Roofit.Solar. „Die Dachsanierung des Hafenwirtes wurde im Gemeinderat sehr kontrovers diskutiert. Allen Beteiligten war wichtig, dass wir eine langfristige Lösung finden, die Ästhetik, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit vereint. Auf der Hafeninsel ist mit dem Hafenwirt ein Leuchtturmprojekt für die Region rund um den Chiemsee und für andere Seen in der Region entstanden”, sagt Josef Heiß, Leiter des Bauamts der Gemeinde Seeon-Seebruck.

Solardach ersetzt Dachhaut vollständig

Das integrierte schwarze Solardach Velario ersetzt die Dachhaut vollständig und verbindet ein tragfähiges Stehfalzdach mit gebäudeintegrierter Photovoltaik in einem Produkt mit einer Gesamtleistung von 95,6 kW. Mit seiner durchgehend schwarzen Fläche fügt sich das Solardach ruhig in die Architektur des Gebäudeensembles und in das Landschaftsbild am Chiemsee ein. Das Naturpanorama steht optisch weiterhin im Vordergrund.

Nach der ersten Hochsaison zeigt sich, dass sich die Investition gelohnt hat. Gerade in der Gastronomie ist der Strombedarf hoch: Küche, Kühlung, Spülmaschinen und Lüftung laufen täglich über viele Stunden. Das gilt besonders im Sommer, wenn auf der Hafeninsel am meisten Betrieb ist. Genau dann liefert auch die Sonne den meisten Strom. Hoher Verbrauch und hohe Erzeugung fallen also zeitlich zusammen, sodass der Betrieb einen großen Teil des Solarstroms direkt vor Ort nutzen kann. Der Gegenwert des erzeugten Stroms entspricht rund 64 Prozent der Stromkosten im selben Zeitraum. Auch bei den Gästen kommt die Lösung gut an. „Es kommen regelmäßig Gäste auf uns zu, die uns sagen, wie toll sie das neue Dach finden”, sagt Franz Wörndl, zweiter Bürgermeister der Gemeinde Seeon-Seebruck.

Quelle: Roofit.Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH