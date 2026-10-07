BIPV: Weiteres Solardach für denkmalgeschütztes Palais in Deggendorf

Die psychosomatische Fachklinik Angermühle ist in einem denkmalgeschützten Palais untergebracht. Seit 2025 verfügt sie über ein gebäudeintegriertes Solardach auf dem Vorderhaus. Nun kommt eine zweite Photovoltaik-Anlage auf dem Hinterhaus hinzu.

Im bayerischen Deggendorf stattet die Klinik Angermühle einen weiteren Abschnitt ihres denkmalgeschützten Palais mit einem integrierten Solardach aus. Auf dem rückwärtigen Gebäudeteil entsteht im Zuge einer Dachsanierung eine Photovoltaik-Anlage mit 72 kW Leistung. Zusammen mit der 2025 fertiggestellten PV-Anlage auf dem Vorderhaus wird dadurch eine solare Gesamtleistung von 155,35 kW erreicht.

Die Eigentümerfamilie Buchmüller betreibt die psychosomatische Fachklinik seit 1994 und hat das Palais 2003 übernommen. Als man das alte Metalldach auf dem Vorderhaus sanieren musste, war die Familie zunächst skeptisch, ob Photovoltaik zu einem Baudenkmal passt. Am wichtigsten war den Eigentümern, dass der historische Charakter des Hauses trotz Sanierungsmaßnahmen erhalten bleibt. Auf den Hersteller von bauwerksintegrierter Photovoltaik (BIPV) Roofit.Solar hatte das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege die Familie aufmerksam gemacht. Die Behörde hatte kurz zuvor an einem anderen denkmalgeschützten Gebäude in Bayern mit dem BIPV-Hersteller zusammengearbeitet.

In Deggendorf kommt nun das integrierte Solardach Velario zum Einsatz. Es ersetzt die Dachhaut vollständig und verbindet ein tragfähiges Stehfalzdach mit gebäudeintegrierter Photovoltaik in einem Produkt. Von der Straße aus sieht das Ergebnis wie ein schwarzes Metalldach und nicht wie eine Solaranlage aus. „Denkmal und Zukunftsorientierung dürfen einander nicht ausschließen. Bei der Renovierung war unser Anspruch, so viel zu erhalten wie sinnvoll ist. Gleichzeitig war es uns wichtig, zukunftsorientiert zu denken und die nachhaltigste Lösung zu wählen”, sagt Ingrid Buchmüller, Mitgründerin und Eigentümerin der Klinik Angermühle.

In der Klinik Angermühle hat man an die bestehenden Metalldächer angepasst ein schwarzes Solardach installiert. Für Fälle, in denen die Dachfarbe Teil der Denkmalschutzauflagen ist, bietet Roofit.Solar seine Solar-Metalldächer zusätzlich in farbigen Ausführungen an. „Das Solardach hat eine besondere Ästhetik. Seit der Sanierung bleiben regelmäßig Leute vor dem Haus stehen und fragen, was das für ein Dach ist. Auch aus dem Deggendorfer Stadtrat gab es offizielle Besuche. Bisher haben wir die Solardächer dort verlegt, wo zuvor ein Metalldach lag. Die Klinik hat einen hohen Energiebedarf – deshalb überlegen wir, künftig auch die derzeit mit Ziegeln gedeckten Dachflächen mit einem Solardach von Roofit.Solar auszustatten“, ergänzt Sophia Buchmüller, Projektleiterin der Sanierung an der Klinik Angermühle.

Projektdaten Photovoltaik Klinik Angermühle auf einen Blick:

Objekt: Klinik Angermühle, Deggendorf

Klinik Angermühle, Deggendorf Gebäude: Denkmalgeschütztes Palais im Stadtpark

Denkmalgeschütztes Palais im Stadtpark Bauabschnitt 1: 83,11 kW, fertiggestellt 2025

83,11 kW, fertiggestellt 2025 Bauabschnitt 2: 72,24 kW in der Umsetzung

72,24 kW in der Umsetzung Gesamtleistung: 155,35 kW

155,35 kW BIPV-System: Roofit.Solar Velario, integriertes Solardach in Stehfalztechnik

Roofit.Solar Velario, integriertes Solardach in Stehfalztechnik Genehmigung durch: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Quelle: Roofit.Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH