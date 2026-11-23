Eine vertikale Solarfassade mit 3.488 Solarmodulen ist in die Gebäudestruktur des neuen Produktionsgebäudes von Keller Pressure in Winterthur integriert. Die Photovoltaik-Anlage soll jährlich rund 140 MWh Strom erzeugen und damit 10 Prozent des Energiebedarfs des Standorts decken.

Das Schweizer Unternehmen Keller Pressure, ein Hersteller von präziser Druckmesstechnik, hat an seinem neuen Produktionsgebäude in Winterthur eine vertikale Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen. Mit einem jährlichen Stromverbrauch von rund 3 Millionen kWh gilt das Unternehmen nach dem Schweizer Energiegesetz als Großverbraucher. Mit der Investition in Photovoltaik will der Druckmesstechnikhersteller seine Abhängigkeit vom Netzstrom reduzieren und sich vor volatilen Energiepreisen schützen.

In die Gebäudehülle des sogenannten „Diamant“-Gebäudes ist eine markante Solarfassade integriert, die erneuerbare Stromerzeugung mit einer eindrucksvollen Architektur verbindet. Ergänzend zur Photovoltaik auf dem Dach umfasst die neue vertikale PV-Anlage mit 115 kW Leistung insgesamt 3.488 Solarmodule, die mit 4 Wechselrichtern und Leistungsoptimierern von Solaredge kombiniert sind. Die Solarfassade und Dachanlage soll jährlich rund 140 MWh erzeugen und damit 10 Prozent des täglichen Energiebedarfs von Keller Pressure decken. „Indem wir unseren Strom selbst erzeugen, stärken wir zudem unsere Energieunabhängigkeit. Das gibt uns in einem zunehmend volatilen Marktumfeld mehr Planungssicherheit und schützt uns vor Schwankungen der globalen Energiepreise“, sagt Tobias Keller, Geschäftsführer bei Keller Pressure

Besondere Herausforderungen für vertikale Solarfassaden

Solarfassaden an hohen Gebäuden bringen laut Solaredge besondere Herausforderungen mit sich. Grund dafür seien Verschattungen durch das Gebäude selbst und durch die umliegende Bebauung. In herkömmlichen Photovoltaik-Anlagen mit Stringwechselrichtern richtet sich die Leistung des gesamten Strings nach dem schwächsten Solarmodul: Schon die Teilverschattung eines einzelnen PV-Moduls kann den Ertrag der gesamten Solaranlage spürbar schmälern. Die DC-optimierte Technologie von Solaredge kombiniert Wechselrichter mit Leistungsoptimierern und lässt so jedes Solarmodul einzeln arbeiten. Verschattung oder Leistungseinbußen an einem PV-Modul wirken sich damit nicht auf die übrigen Module aus.

Auch für die gestalterische Freiheit der Architektur war die DC-optimierte Wechselrichtertechnologie wichtig. Bei traditionellen Stringwechselrichtern müssen die PV-Module eines Strangs in der Regel ähnlich ausgerichtet sein und unter vergleichbaren Bedingungen arbeiten. An einer vertikalen Fassade schränkt das die Planung stark ein. Mit den Leistungsoptimierern von Solaredge lassen sich Solarmodule in unterschiedlichen Ausrichtungen und auf mehreren Ebenen in einer Solaranlage zusammenführen. So konnte der Installateur die markante Fassadengestaltung der bauwerksintegrierten Photovoltaik-Anlage (BIPV) voll ausschöpfen, ohne Abstriche bei der Leistung zu machen.

Quelle: Solaredge | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH