Flexibles Schutzdach für Photovoltaik-Installationen von PVX Mounting Systems

Mit dem Singleroof Flex 125-225 hat PVX Mounting Systems ein ausziehbares Schutzdach bis 2,25 Meter Breite auf den Markt gebracht. Es soll Schutz für Photovoltaik-Wechselrichter, Batteriespeicher und Verteilerkästen bieten und lässt sich an die Breite der PV-Installation anpassen.

Das Unternehmen PVX Mounting Systems aus Gorinchem in den Niederlanden hat ein neues Schutzdach für Photovoltaik-Installationen vorgestellt. Das PVX Singleroof Flex 125-225 ist für die Wandmontage gedacht und lässt sich von 125 auf 225 cm Breite ausziehen. Es soll Wechselrichter, Batteriespeicher und Verteilerkästen vor direktem Regen, Schnee, UV-Strahlung und Verschmutzung schützen.

Mit dem neuen Flex erweitert PVX die Singleroof-Reihe um breitere Installationen. Die festen Größen 75, 100 und 150 cm bleiben der Standard. Die Flex-Modelle sind für Situationen gedacht, in denen die genaue Breite vorab nicht bekannt ist oder mehrere Geräte nebeneinander an der Wand hängen. Mit dem Flex 75-125 und dem neuen Flex 125-225 deckt der Spezialist für das Kabelmanagement nun jede Breite zwischen 75 und 225 cm ab.

Das neue Schutzdach für Photovoltaik-Installationen besteht aus Stahl mit Magnelis ZM310-Beschichtung, die sich an den Schnittkanten selbst heilen soll. Das Material erfüllt die Brandklasse A1 nach EN 13501-1. Das Dach ist windbeständig bis 33,8 m/s. Vollständig ausgezogen hat das Dach 13 Befestigungspunkte. Das Befestigungsmaterial für alle 13 Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten und für Beton, Vollziegel und Kalksandvollstein geeignet. Eingeschoben passt das Dach in einen nur 1,25 Meter breiten Karton – das erleichtert Transport und Lagerung. Das Schutzdach wiegt 12,5 kg.

PVX gewährt 15 Jahre Produkt- und Anwendungsgarantie, sofern man das Dach gemäß Montageanleitung mit allen Befestigungspunkten montiert hat. „Mit unseren festen Größen decken wir die meisten Installationen ab“, sagt Reinier van Brakel, Inhaber von PVX Mounting Systems. „Wenn aber Wechselrichter, Speicher und Verteilerkasten nebeneinander hängen oder die Breite erst vor Ort klar wird, will der Installateur nicht improvisieren. Das Flex 125-225 wächst einfach bis 2,25 Meter mit.“

Quelle: PVX Mounting Systems | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH