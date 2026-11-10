Atlas zeigt Agri-Photovoltaik-Projekte weltweit

Der Agradiance Atlas zeigt nicht nur Agri-Photovoltaik-Projekte, die sich bereits im Betrieb befinden. Er listet Projekte aus aller Welt auf, sobald sie in öffentlichen Planungsunterlagen auftauchen.

Das Agri-PV-Beratungsunternehmen „Agradiance – Global Agrivoltaics Consulting“ hat einen Atlas der Agri-Photovoltaik-Projekte weltweit zusammengestellt. Rund 2.700 Agri-PV-Projekte in 105 Ländern sind im Agradiance Atlas aufgeführt. „Wir erfassen Projekte, sobald sie in öffentlichen Planungsunterlagen auftauchen, etwa mit dem Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplans in einer Gemeinde oder mit einem Antrag auf Umweltprüfung im Ausland. Das ist oft Jahre vor der Registrierung im Marktstammdatenregister“, sagt Constantin Klyk, Energy Systems Engineer & Co-Founder von Agradiance.

Weltweit sind laut Atlas rund 1.600 Projekte in Planung, in Deutschland 135. Ein Beispiel ist der geplante Agri-PV-Park Karche/Kreblitz bei Luckau in Brandenburg mit einer Leistung von rund 95 MW auf 161 ha Fläche. „Er befindet sich in der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung und ist in keinem Register zu finden“, so Klyk.

Zudem verfügt der Atlas über eine Zeitreise-Funktion. Mit einem Jahres-Schieberegler und einer Abspieltaste lässt sich die Entwicklung der Agri-PV über die Jahre verfolgen. Jedes Projekt erscheint ab seinem ersten belegten Meilenstein, und sein Status folgt dem jeweiligen Jahr, von der Planung über die Genehmigung und den Bau bis zum Betrieb. Jeder Zeitpunkt hat einen eigenen Link.

Der Agradiance Atlas zeigt zusätzlich zu anderen Registern, die bereits gebaute Agri-PV-Projekte auflisten, wie der Agri-PV-Atlas Deutschland von Ylektra, was in Deutschland, Europa und weltweit nachkommt. „Die Daten aktualisieren wir jede Nacht aus amtlichen Planungs- und Genehmigungsquellen, unter anderem aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien und Polen“, so Klyk.

Der Agradiance Atlas ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: Agradiance | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH