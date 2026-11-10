Neuer Batteriespeicher von Alpha ESS für Gewerbe und Industrie

Der neue Batteriespeicher Storion-LC-TB150 Ultra von Alpha ESS verfügt über eine vollständige Flüssigkeitskühlung von Batterie und Leistungselektronik. Der Gewerbespeicher bietet eine Nennausgangsleistung von 150 kW und eine Nennkapazität von 313 kWh.

Alpha ESS bringt eine neue Generation von Batteriespeichern für Gewerbe und Industrie auf den Markt. Der Storion-LC-TB150 Ultra verfügt über eine vollständige Flüssigkeitskühlung von Batterie und Leistungselektronik – eine Technologie, die laut Hersteller bislang vor allem aus größeren Batteriespeicheranlagen bekannt ist. Denn der TB150 Ultra ist eines der ersten C&I-Systeme auf dem deutschen Markt mit vollständigem Flüssigkühlsystem (Full-liquid Cooling) für das sogenannte Power Conversion System (PCS) und auch die Batterie. Bei vielen anderen Systemen beschränkt sich die Flüssigkeitskühlung nur auf die Batterien, während Wechselrichter und elektronische Komponenten weiterhin konventionell luftgekühlt werden.

Die Nennausgangsleistung Storion-LC-TB150 Ultra beträgt 150 kW. Mit einer Zyklenzahl von bis zu 12.000 Ladezyklen soll der TB150 Ultra auch eine hohe Lebensdauer erreichen. Der neue Gewerbespeicher verfügt über eine Nennkapazität von 313 kWh und nutzt Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Laut Hersteller und erreicht er eine maximale Lade- und Entladerate von 0,5 C. Bis zu 25 Einheiten kann man parallel betreiben. Damit lässt sich die Speicherkapazität flexibel an unterschiedliche Anforderungen gewerblicher und industrieller Anwendungen anpassen. Zudem soll das System mit einer Geräuschentwicklung von unter 60 dB(A) deutlich leiser als vergleichbare Systeme mit konventioneller Luftkühlung arbeiten.

Sicherheit durch aktive Druckentlastung

Ein weiteres Merkmal des Storion-LC-TB150 Ultra ist das aktive Druckentlastungssystem mit einem explosionsgeschützten Ventilator. Im Brandfall ist dieser dafür ausgelegt, entstehende Gase und Überdruck kontrolliert abzuleiten, ohne dabei das System zu beschädigen. Eine solche Lösung findet sich laut Hersteller bislang vor allem bei Batteriespeichern im Large-Scale-Bereich und es soll im C&I-Cabinet-Segment vergleichsweise selten sein.

Das System verfügt zudem über einen Brandschutz gemäß UL 9540A und IEC 62933. Die Kombination aus thermischem Management und aktiver Druckentlastung soll damit einen zusätzlichen Beitrag zur Betriebssicherheit des Batteriespeichers leisten.

Das kompakte All-in-One-Design vereint die wesentlichen Systemkomponenten in einer integrierten Lösung. Dadurch können sich laut Hersteller insbesondere bei Logistik, Transport und Installation Vorteile ergeben.

Alpha ESS Deutschland präsentiert die Produktneuheit auf der Messe EnergyDecentral in Hannover vom 10. bis 13. November 2026 in Halle 25, Stand M11.

Quelle: Alpha ESS | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH