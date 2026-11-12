Bürgerenergie: Wie Energiegenossenschaften mehr Frauen einbinden können

Die Energiewende von unten zeigt bei den Mitgliedern eine Lücke. Denn Frauen sind in Energiegenossenschaften unterrepräsentiert. Das IÖW zeigt in Positivbeispielen, wie die Initiativen zur Bürgerenergie vielfältiger werden können.

Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) hat das Impulspapier „Warum die Bürger*innen-Energie Vielfalt braucht“ veröffentlicht. In diesem zeigen die Forschenden anhand von Positivbeispielen, wie die Initiativen zur Bürgerenergie vielfältiger werden können. Insbesondere der Anteil von Frauen ist in Energiegenossenschaften häufig gering

Das Papier gibt Energiegenossenschaften Empfehlungen, wie sie sich für eine vielfältigere Mitgliederschaft einsetzen können. Mit zusätzlichen Perspektiven und Kompetenzen können sie ihre Handlungsfähigkeit beim Betrieb und Ausbau von Photovoltaik– und Windkraftanlagen, Batteriespeichern, Nahwärmenetzen sowie digitalen und intelligenten Steuerungslösungen stärken und so zur technologischen Souveränität Deutschlands beitragen. Energiegenossenschaften mit einer vielfältigen, aktiven Mitgliederschaft und Leitung können durch ihre Arbeit an einer gemeinwohlorientierten, demokratischen und dezentralen Energiewende vor Ort die Energiegerechtigkeit und die Akzeptanz für den Wandel stärken.

Barrieren für Beteiligung von Frauen an Energiegenossenschaften abbauen

Die Forschenden haben gemeinsam mit Partnern untersucht, welche Barrieren es Frauen erschweren, sich für die Energiewende zu engagieren. „Wir empfehlen allen Vorständen, Aufsichtsräten und aktiven Mitgliedern von Energiegenossenschaften, die vor Ort mehr Menschen begeistern wollen, Einstiegshürden abzubauen – von der Außendarstellung über die Gesprächskultur bis zur Aufgabenverteilung“, so IÖW-Sozialforscherin Julia Fülling. „Eine verständliche Sprache und vielfältige Bildwelten helfen dabei, ebenso wie niedrigschwellige Beteiligungsmöglichkeiten mit transparenten Aufgaben und planbaren Zeitinvestments.“

IÖW-Nachhaltigkeitswissenschaftler Florian Hofmann ergänzt: „Tradierte Rollenbilder, eine technikzentrierte Ansprache und schwer zugängliche informelle Kommunikationswege und Gesprächskulturen, in denen nicht alle gleichermaßen gehört werden, können einen Einstieg in ein ehrenamtliches Engagement erschweren. Auch ungleich verteilte Sorgearbeit sowie begrenzte zeitliche und finanzielle Ressourcen können dazu beitragen.“

Aufsichtsrätinnen-Programm, Frauen-Treff und Rücksicht auf individuelle Kapazitäten

Wie solche Barrieren gezielt angegangen werden können, zeigen die Forschenden anhand von Beispielen aus der Praxis:

Die Friedensfördernde Energie-Genossenschaft Herford besetzt Infostände gezielt mit Männern und Frauen. Bei Vorträgen wird darauf geachtet, dass auch weibliche Mitglieder sprechen.

Die in Franken aktive fei Bürgerenergie eG mit Sitz in Bamberg hat mit einem ähnlichen Vorgehen die Erfahrung gemacht, dass die sichtbare Präsenz von Frauen auf Veranstaltungen das Interesse weiterer Frauen an einer Mitgliedschaft und Mitarbeit steigert. Zudem sind bei der Genossenschaft Pausen vom Ehrenamt ausdrücklich möglich, individuelle Kapazitäten werden berücksichtigt und Mitglieder nach einer Pause zur Rückkehr ermutigt. Hybride Formate und flexible Zeiten erleichtern ein niedrigschwelliges Engagement.

Die Bürger Energie Bremen eG (BEGeno) gewann Frauen für ihren Aufsichtsrat, indem sie Aufgaben und Anforderungen der Aufsichtsratsarbeit durch ein „Aufsichtsrätinnen-Programm“ sichtbar machte. Es vermittelte Wissen über Genossenschaften, ihre Organe und rechtliche Rahmenbedingungen. Die Idee: Aufsichtsratssitzungen kennenlernen, ohne sich zu einer Kandidatur verpflichten zu müssen.

Frauen aus der BEGeno initiierten zudem einen Frauen-Treff. Er bietet Raum für Austausch, Vernetzung und gegenseitige Stärkung. Teilnehmerinnen berichten von gegenseitiger Unterstützung, einem Austausch auch außerhalb der Treffen und einer verbesserten Zusammenarbeit in der Genossenschaft.

Das Impulspapier „Warum die Bürger*innen-Energie Vielfalt braucht“ und ein weiteres mit dem Titel „Zukunftsbilder für die Bürger*innen-Energie“ entstand im Forschungsprojekt „Potenziale der Stärkung von Diversität in der Bürger*innen-Energie“ (EPOS), einer Kooperation des IÖW mit der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) und den Praxispartnern Bündnis Bürgerenergie (BBEn), Netzwerk Energiewende Jetzt (NEWJ) sowie Women Engage for a Common Future (WECF). Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) hat das Projekt im Energieforschungsprogramm gefördert.

Quelle: IÖW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH