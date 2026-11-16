Das schwedische Unternehmen Flower plant am Umspannwerk Ragow in Lübbenau/Spreewald einen Batteriespeicher mit 500 Megawatt (MW) Leistung und 2.000 Megawattstunden (MWh) Speicherkapazität. Die Bauanträge sind eingereicht. Die kommerzielle Inbetriebnahme ist für 2029 vorgesehen.

Flower zufolge soll der Speicher zwei Millionen Kilowattstunden aufnehmen. Das entspricht rechnerisch dem Tagesstromverbrauch von rund 200.000 bis 250.000 Haushalten in Deutschland. Bei voller Ladung soll die Anlage vier Stunden lang mit einer Leistung von 500 MW Strom ins Netz einspeisen können und 2027 baureif sein.

dces leitet die Projektentwicklung in Lübbenau

Das Unternehmen hat das Projekt 2025 erworben und entwickelt es gemeinsam mit der dces group weiter, die die Pläne im Frühjahr 2025 öffentlich vorgestellt hatte. dces leitet die Projektentwicklung. Flower übernimmt die Finanzierung, die technische Planung, die Beschaffung und den Bau sowie den späteren Betrieb und die Vermarktung des Speichers. „Mit dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien wächst der Bedarf an Großbatteriespeichern rasch. Sie können Schwankungen abfedern, die Effizienz der Stromnetze verbessern und den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen“, sagt John Diklev, Gründer und CEO von Flower.

dces ist nach eigenen Angaben seit zwölf Jahren auf dem deutschen Markt tätig und verfügt bundesweit über eine Projektpipeline von 3.000 MW. Das Unternehmen ist auf die Planung und Entwicklung von Großbatteriespeichern sowie die Abstimmung mit den Beteiligten vor Ort spezialisiert. „Die Partnerschaft mit Flower entspricht unserem Ziel, den Ausbau von Großbatteriespeichern in Deutschland zu beschleunigen“, sagt Jens Schmidthammer, Gründer und Partner der dces group.

Flower baut sein Speichergeschäft in Deutschland und Europa aus

Seit dem Markteintritt im Jahr 2025 hat Flower sein Geschäft in Deutschland ausgebaut. Allein 2026 erwarb das Energietechnologieunternehmen von der Chint Solar Europe GmbH ein Portfolio von Batteriespeicherprojekten mit einer Gesamtleistung von 112 MW sowie ein Batteriespeicherprojekt mit 63 MW Leistung und 257 MWh Speicherkapazität in Sachsen-Anhalt. In Hamburg begann Flower mit dem Bau eines selbst entwickelten Batteriespeichers mit 100 MW Leistung und 400 MWh Speicherkapazität. Ein weiteres selbst entwickeltes Projekt im Saarland mit 10 MW Leistung und 20 MWh Speicherkapazität erreichte die Baureife.



Flower hat in Deutschland außerdem mit dem internationalen Energiekonzern Engie Deutschland GmbH ein virtuelles Flexibility Purchase Agreement (FPA, auch als „Virtual Toll“ bezeichnet) geschlossen. Damit sichert das Unternehmen die Finanzierung von Batteriespeichern mit einer Gesamtleistung von 126 MW.

Für das Jahr 2027 plant Flower seine selbst entwickelten Algorithmen zur Anlagenoptimierung auf dem deutschen Markt einführen. Sie ermöglichen eine koordinierte Steuerung von Energieanlagen und sollen so die Stabilität, Wirtschaftlichkeit und Effizienz des deutschen Energiesystems verbessern. Parallel zum Ausbau seines Geschäfts in Deutschland treibt Flower mehrere Großprojekte in den Niederlanden, Frankreich und Belgien voran.

Quelle: Flower | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH