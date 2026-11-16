Dunkle Wolken am Photovoltaik-Himmel

Die Preise für Photovoltaik-Module sinken in einzelnen Segmenten leicht, während Hersteller höhere Preise für Heimspeicher ankündigen. Martin Schachinger analysiert in seinem Martkkommentar die Vorzieheffekte zum Jahresende und erklärt, welche Folgen eine verspätete EU-Genehmigung für das EEG 2027 für neue Solarprojekte haben könnte.

So wie in der Natur vor einem Sturm oft eine etwas lähmende Stimmung herrscht, verzeichnen wir in Deutschland auch Stille und vermeintliche Untätigkeit, allerdings von Seiten der Regierungskoalition und in Bezug auf diverse Gesetzesnovellen im Bereich der Energiewirtschaft. Anstatt sich zügig auf finale Versionen zu einigen, die bestenfalls keinen Kahlschlag in der Erneuerbare-Energien-Branche einläuten und in letzter Fassung durch die Gremien verabschiedet werden können, konzentriert man sich lieber auf Geschenke an die Großkonzerne der fossilen Energiewirtschaft. Mutwillig, zumindest aber maximal unverantwortlich, verzögert die Bundesregierung notwendige Weichenstellungen und verschleppt die Finalisierung des EEG 2027 und des Netzpakets. Das schürt die Zukunftsangst und erzeugt große Unsicherheit in Bezug auf den Fortbestand vieler Geschäftsmodelle und der davon abhängigen Akteure in der Branche. Dabei stellt sich die Frage: Handelt es sich hier nur um einen kurzen Regen oder zieht ein kapitaler Sturm auf?

Solarmodule werden nur vereinzelt günstiger

Die Modulpreisentwicklung in diesem Monat ist dabei eher mit einer milden Brise zu vergleichen, die etwas Abkühlung verspricht. Die Preisanpassungen nach unten bei den Technologieklassen Full Black und Mainstream sind marginal, während bei den anderen beiden gar keine Bewegung zu verzeichnen ist. Eine in der zweiten Jahreshälfte leicht ansteigende Nachfrage trifft auf eine gute allgemeine Modulverfügbarkeit. Dementsprechend gibt es weder Über- noch Unterversorgung, von einigen wenigen hocheffizienten Produkten einmal abgesehen. Die allgemeine Tendenz ist zwar noch leicht absteigend, wesentliche Preiskorrekturen sind zumindest seitens der Solarmodulhersteller in diesem Jahr nicht mehr zu erwarten.

Heimspeicherpreise steigen, Bestellungen werden vorgezogen

Ganz anders sieht es aber bei den Speicherprodukten aus. Lange kannten Batteriepreise nur eine Richtung: nach unten. Gerade bei LiFePo-Technologie (LFP) konnten die Kosten mit steigender Energiedichte und Massenproduktion immer weiter gesenkt werden. Doch nun ist offenbar der Boden erst einmal erreicht. Steigende Energie- und Transportkosten zwingen die Hersteller, erstmals signifikante Preisanpassungen nach oben zu machen. Diese wurden in den vergangenen Monaten sukzessive angekündigt – spätestens ab Januar werden die Produkte diverser Marken zumindest im Heimspeicherbereich teurer verkauft werden, als es aktuell noch der Fall ist. Wir Großhändler bereiten uns gerade auf einen Jahresend-Run vor.

Diese und weitere Vorzieheffekte füllen gerade die Auftragsbücher innerhalb der Branche. Doch wie lange kann dieser Boom noch andauern – bis Weihnachten … eventuell noch bis ins erste Quartal 2027 hinein?

EEG 2027: Ohne EU-Genehmigung droht ein Förderstopp

Das Problem, welches gerade wie ein Gewitter auf uns zurollt, heißt „beihilferechtliche Genehmigung der EU-Kommission“ für die geplante EEG-Novelle. Wird diese nicht rechtzeitig erteilt, droht ein kompletter Photovoltaik-Förderstopp, und zwar bereits ab 1. Januar. Ende dieses Jahres läuft nämlich die bisherige Genehmigung aus. Wenn der neue Gesetzestext nicht rechtzeitig verabschiedet und bei der Kommission eingereicht wird, entstehen bei neuen Solarprojekten erhebliche Rechts- und Investitionsunsicherheiten. Das gilt zumindest für Projekte, die auf staatliche Förderung oder auf die Sicherheit einer finanziellen Rückfalloption angewiesen sind. Dies betrifft also eher mittlere bis große Photovoltaik-Anlagen mit Fremdfinanzierung, weniger die klassische Eigenheimanlage zur Eigenbedarfsdeckung.

Förderfreie Geschäftsmodelle stoßen beim Netzzugang auf Hürden

Dennoch ist ein Einbruch des gesamten Marktes meiner Meinung nicht ganz unwahrscheinlich. Wettbewerber, mit denen ich gesprochen habe, sind teilweise weniger pessimistisch. Sie beruhigen sich mit dem Hinweis auf förderfreie Photovoltaik-Großprojekte. Mittlerweile gibt es genügend Beispiele dafür, dass sich solche Projekte ohne EEG wirtschaftlich betreiben lassen. Auch für kleine und mittlere Anlagen gibt es Geschäftsmodelle und Dienstleister, etwa für die Direktvermarktung. Dadurch erscheint der Bau neuer Anlagen auch in Zukunft lukrativ. Aber jede Anlage benötigt Netzzugang und einen möglichst klar strukturierten Weg, ihn zu erlangen. Leider werden hier entgegen dem von der Politik propagierten Bürokratieabbau immer mehr Hürden aufgebaut. Die immer neuen Auflagen produzieren Kosten für die Betreiber, die in der Konsequenz viele Projekte unwirtschaftlich werden lassen.

Sektorkopplung fordert mehr Systemkenntnisse

Auf alle Fälle werden Photovoltaik-Systeme immer komplexer und damit erklärungsbedürftiger. Der erzeugte Solarstrom muss direkt genutzt und zwischengespeichert werden können. Hinzu kommen der Strombezug aus dem Netz und der Verkauf von Strom ins Netz, das Laden und Entladen des Elektrofahrzeugs sowie die Wärmeversorgung des Gebäudes – möglichst alles KI-gestützt. Die sogenannte Sektorkopplung ist nicht mehr Kür, sondern wird zur Pflicht, wenn sich eine Photovoltaik-Installation in Zukunft lohnen soll. Doch dafür benötigt es viele Systemkenntnisse und schlussendlich Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit beim Endkunden. Dies können und wollen womöglich viele Installateure nicht leisten und ziehen sich lieber aus der Branche zurück – freiwillig oder zwangsweise.

Was eine fehlende Anschlussregelung für Solarprojekte bedeutet

Was erwartet uns nun, falls das EEG zum Jahresende ausläuft, weil es noch keine genehmigte Anschlussregelung gibt?

Viele geplante Anlagen, die auf Finanzierung und/oder Förderung angewiesen sind, werden auf Eis gelegt oder schlichtweg gar nicht mehr gebaut werden. Sollte es rechtzeitig ein neues Förderregime geben, welches aber noch nicht durch die Europäische Kommission genehmigt ist, trägt der Anlagenerrichter im Falle einer Projektumsetzung das volle Risiko. Selbst wenn der Netzbetreiber zunächst eine EEG-Vergütung bezahlt, geschieht dies unter Vorbehalt, so dass er diese jederzeit zurückfordern kann, wenn die beihilferechtliche Genehmigung nicht erteilt wird. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass zwar eingespeist und abgerechnet werden kann, die vereinbarte Vergütung jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt rückwirkend ausgezahlt wird … oder nie. So oder so eine sehr unglückliche Situation, die es unbedingt zu vermeiden gilt, liebe Bundesregierung!

Über den Autor

Martin Schachinger ist studierter Elektroingenieur und seit mehr als 30 Jahren im Bereich Photovoltaik und regenerative Energien aktiv. 2004 machte er sich selbständig und gründete die Online-Handelsplattform pvXchange.com.

Quelle: pvXchange.com | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH