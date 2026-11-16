Fronius Wattpilot Flex Pro 22: Wallbox für Unternehmen mit PV-Überschussladen

Mit dem neuen Fronius Wattpilot Flex Pro 22 erweitert die Fronius International GmbH ihr Portfolio um eine intelligente Ladelösung für gewerbliche Anwendungen. Die Wallbox wurde für Unternehmen, Bürogebäude, Landwirtschaftsbetriebe sowie kleinere Flotten entwickelt und verbindet Elektromobilität mit Photovoltaik, intelligentem Energiemanagement und transparenter Abrechnung.

Steigende Energiekosten und der Wunsch nach höherem Eigenverbrauch machen eine intelligente Nutzung von Solarstrom zunehmend attraktiv. Der Wattpilot Flex Pro nutzt überschüssige PV-Energie für das Laden von Elektrofahrzeugen. Dank intelligenter 1-/3-Phasen-Umschaltung können bereits geringe PV-Überschüsse effizient genutzt werden. Das steigert den Eigenverbrauch und erhöht die Wirtschaftlichkeit der gesamten PV-Anlage.

Ladeinfrastruktur wirtschaftlich ausbauen

Ein Vorteil ist das integrierte Dynamic Load Balancing. Die verfügbare Anschlussleistung wird intelligent auf die angeschlossenen Fahrzeuge verteilt, Lastspitzen werden vermieden und bestehende Netzanschlüsse genutzt. Dadurch können Unternehmen ihre Ladeinfrastruktur wirtschaftlich ausbauen, ohne kostspielige Netzaufrüstungen vornehmen zu müssen. „Das ist nicht selbstverständlich, hier entwickeln wir über den Standard hinaus“, erklärt Fronius CSO Harald Scherleitner.

Wesentliche Vorteile durch Robustheit, MID-Konformität, OCPP und RFID

Mit seinem MID-konformen Zähler erfasst der Fronius Wattpilot Flex Pro geladene Kilowattstunden und schafft die Voraussetzungen für eine transparente und rechtssichere Verrechnung. Die Mess- und Eichrechtskonformität gewährleistet die Einhaltung entsprechender regulatorischer Anforderungen, wie beispielsweise in Deutschland bereits gefordert. Laut Fronius können Unternehmen nachvollziehen, wann und wie viel Strom ihre Mitarbeitenden zu Hause laden. So können sie die Ladekosten leichter zuordnen und abrechnen.

Über den offenen Kommunikationsstandard OCPP können Unternehmen den Wattpilot Flex Pro in ihre bestehenden Energie-, Monitoring- und Abrechnungssysteme einbinden. Die Authentifizierung erfolgt flexibel über RFID-Chips oder per App. Für die nahtlose Integration in das Heimnetzwerk stehen zudem WLAN- und LAN-Schnittstellen zur Verfügung.

Fronius zufolge verfügt die Wallbox über die Schutzart IP66 sowie eine hohe Stoßfestigkeit. Er ist mit 22 kW Ladeleistung – neben der Variante mit 11 kW Ladeleistung – ab sofort verfügbar.

Quelle: Fronius International GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH