Die Blue Elephant Energy GmbH hat nach eigenen Angaben die Finanzierung für knapp 96 Megawattpeak Agri-PV in Mecklenburg-Vorpommern abgeschlossen. Das Unternehmen plant die Inbetriebnahme für das dritte Quartal 2027.

Blue Elephant Energy baut Agri-PV in Mecklenburg-Vorpommern an drei Standorten aus. Wie das Unternehmen am 16. November 2026 mitteilte, haben die Bauarbeiten in Pingelshagen, Alt Meteln und Klein Trebbow begonnen. Für Pingelshagen nennt das Unternehmen eine Leistung von 43 Megawattpeak (MWp), für Alt Meteln 33 MWp und für Klein Trebbow 20 MWp.

Blue Elephant Energy hat die drei Anlagen nach eigenen Angaben selbst entwickelt und will nach der Inbetriebnahme auch die technische und kaufmännische Betriebsführung übernehmen. Mit dem Projekt wolle das Unternehmen zeigen, „wie sich die Erzeugung erneuerbarer Energie und die Landwirtschaft langfristig miteinander vereinbaren lassen“, sagte CIO Tim Kallas.

Die Commerzbank AG stellt die Finanzierung bereit; die Goldbeck Solar GmbH übernimmt den Bau.

Agri-PV in Mecklenburg-Vorpommern mit nachgeführten Modulen

Blue Elephant Energy setzt nach eigenen Angaben auf Tracker, die die Solarmodule im Tagesverlauf nach dem Sonnenstand ausrichten und bezeichnet das Cluster als das derzeit größte Agri-PV-Vorhaben Deutschlands mit nachgeführten Modulen.

Neun Meter Platz für Landtechnik

Als Baupartner bringe Goldbeck Solar seine „Erfahrung im solaren Großanlagenbau“ ein, so Stefan Spork, Vice President des Unternehmens. Beim Bau gehe es darum, Stromerzeugung und landwirtschaftliche Bewirtschaftung technisch aufeinander abzustimmen.

Blue Elephant Energy zufolge bleiben zwischen den Modulreihen jeweils neun Meter breite Streifen frei. So soll der Landwirt die Flächen während der gesamten geplanten Projektlaufzeit von 30 Jahren mit herkömmlicher Landtechnik bewirtschaften können.

Quelle: Blue Elephant Energy GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH