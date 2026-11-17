Der European Solar Manufacturing Council (ESMC) stellt in einem neuen Dashboard die gemeldete Produktionskapazität für Wechselrichter dem Bedarf in der EU gegenüber. Die Angebotskarte zeigt, dass in jedem EU-Mitgliedstaat zertifizierte Geräte von mindestens einem der erfassten Hersteller erhältlich sind.

Hersteller mit Sitz in der EU melden laut ESMC eine nominale Produktionskapazität für Wechselrichter von rund 140 GWac. Der Bedarf der 27 Mitgliedstaaten lag 2025 nach Angaben des Branchenverbands bei rund 59 GWac. Mit ausgewählten Herstellern aus anderen westlichen Ländern steigt die erfasste Kapazität auf 212 GWac. Das entspricht etwa dem 3,6-Fachen des EU-Jahresbedarfs.

Der Kapazitätsvergleich beruht auf der ESMC EU PV Inverter Survey 2026. Laut ESMC umfasst die Auswahl außerhalb der EU nur Hersteller, die weder im Eigentum noch unter der Kontrolle von Unternehmen oder Organisationen aus Ländern stehen, die als Hochrisikoländer gelten. Der Verband veröffentlichte das Dashboard am 16. November 2026.

Produktionskapazität für Wechselrichter nach Leistungsklasse

Für String-, Hybrid- und Mikrowechselrichter für private Haushalte beziffert der ESMC die Produktionskapazität des berücksichtigten Herstellerkreises auf rund 30 GWac. Der EU-Bedarf liegt dem Verband zufolge bei 12 bis 14 GWac. Bei Stringwechselrichtern für Gewerbe und Industrie stehen 19 GWac Kapazität rund 8 GWac Bedarf gegenüber. Für Stringwechselrichter für große Gewerbe- und Industrieanlagen sowie Solarparks nennt der ESMC 36 GWac Kapazität und höchstens 30 GWac Bedarf.

Bei Zentralwechselrichtern mit mehr als 500 kW erreicht die Produktionskapazität der EU-Hersteller laut ESMC das Vier- bis Neunfache des EU-Bedarfs. Mit den erfassten Anbietern aus weiteren westlichen Ländern liegt sie beim Sechs- bis Vierzehnfachen.

Zehn Mitgliedsunternehmen liefern Daten für die Angebotskarte

Laut ESMC melden mindestens sieben der zehn erfassten Mitgliedsunternehmen in 26 EU-Staaten ein bestätigtes Angebot. In Italien, den Niederlanden und Schweden sind es alle zehn. Die Karte deckt auch die Ukraine und Nordafrika ab und erfasst Angebote mit Vertrieb und Service in lokalen Sprachen. Der Verband weist für jedes Land die Zahl der erfassten Unternehmen mit bestätigtem Angebot aus. Das European Inverter Dashboard ist hier verfügbar.

Nominale Kapazität und Liefermengen für den EU-Markt

Die Nennkapazität beschreibt, wie viel die erfassten Hersteller theoretisch produzieren können. Laut ESMC nutzen sie einen Teil davon für Wechselrichter in Batteriespeichern und für Leistungsumwandlungssysteme (PCS). Einige Anbieter richten zudem nur einen Teil ihrer Produktion auf die EU aus. Für die Beschaffung kommt es deshalb darauf an, welche Mengen die Hersteller in der benötigten Leistungsklasse tatsächlich für den EU-Markt bereitstellen können.

Quelle: European Solar Manufacturing Council (ESMC) | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH